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Başkan Günel; "Kuşadası gelecek güzel günlerde tiyatroya doyacak“

AYDIN HABERLERİ  | 27.03.2020 15:15 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Bir toplumun uygarlık düzeyini gösteren en önemli etkenlerden birinin tiyatro olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Sanat aydınlanmanın yolunu açar.

Başkan Günel; "Kuşadası gelecek güzel günlerde tiyatroya doyacak“

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Bir toplumun uygarlık düzeyini gösteren en önemli etkenlerden birinin tiyatro olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Sanat aydınlanmanın yolunu açar. Bizler de güzel bir geleceği ancak sanatla elde edebiliriz” dedi.
Sanat ve sanatçı dostu politikalarıyla tanınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutladı. Kurum olarak tiyatroya verdikleri öneme dikkat çeken Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nda her kesimden vatandaşı tiyatroyla buluşturmak için çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikleri iptal etmek zorunda kaldıklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Tiyatro binlerce yıldır insanları bir araya getiren, toplumlara ışık tutmuş önemli bir sanat dalıdır. Geçtiğimiz ay göreve başlayan Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel sanat Yönetmeni Mehmet Turan ile birlikte bu özel gün için çeşitli etkinlikler planlamıştık. Fakat içinden geçtiğimiz bu zor süreç nedeniyle 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinliklerini de iptal etmek zorunda kaldık. Fakat gelecek güzel yarınlarda, tüm hemşehrilerimize tiyatro dolu günler yaşatacağımızın sözünü veriyoruz. Tiyatroya emek veren herkesin Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlarım” dedi.

Başkan Günel;

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Sabah
06:54
Öğle
13:19
İkindi
16:49
Akşam
19:34
Yatsı
20:50

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Ertaş Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Şahinci Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Pamukkale Tüver Eczanesi
Nazilli
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