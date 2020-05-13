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Başkan Günel, Kuşadası’nda çocuklara özel maske ve hediye dağıttı

AYDIN HABERLERİ  | 13.05.2020 17:04 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş arası çocuklar, getirilen 4 saatlik serbestlikle 40 gün aradan sonar dışarıda olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kuşadası’nda korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş arası çocuklar, getirilen 4 saatlik serbestlikle 40 gün aradan sonar dışarıda olmanın mutluluğunu yaşadı. Ebeveynlerinin gözetiminde cadde ve parkları dolduran çocuklara Kuşadası Belediyesi tarafından yüz maskesi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Türkiye’de korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 0-14 yaş arası çocuklara uygulanan sokağa çıkma yasağı, bugün 11:00-15:00 saatleri arasında kaldırıldı. Yasağın 4 saatliğine sona ermesinin ardından Kuşadası’nda yaklaşık 55 gündür dışarıya çıkamayan çocuklar, güzel havanın da etkisiyle ebeveynlerinin gözetiminde sahil bandı ve parklara akın etti. Çocuklardan bazıları bisiklet sürmeyi, bazıları top oynamayı, bazıları ise uçurtma uçurmayı tercih etti. Çocukların aileleriyle birlikte dışarı çıkmaları, Kuşadası’na gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Sağlık Caddesi ile Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Kuşadası Belediyesi, 0-14 yaş arası çocuklar için kısıtlamanın kalktığı 4 saatlik zaman diliminde yine bir ilki gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğünde kurulan Emek Atölyeleri’nde gönüllü kadınlarca üretilen 13 bin yetişkin maskesi ile 8 bin çocuk maskesi, kentin 6 farklı noktasında kurulan stantlarda palyaçoların verdiği çeşitli hediyelerle beraber anne, baba ve çocuklara dağıtıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, korona virüs salgınıyla Türkiye’de görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren en etkili şekilde mücadele eden ilçelerden biri olduklarını belirterek, “Bugün bizim için çok özel bir gün. Çünkü çocuklarımız uzun bir aradan sonar aileleriyle dışarı çıkıp Kuşadası sokaklarını cıvıl cıvıl yaptı. Bu manzarayı hepimiz çok özlemişiz. Ancak tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu nedenle Kuşadası Belediyesi olarak biz de hemen harekete geçip Emek Atölyeleri’nde hem çocuklar hem de yetişkinler için üretilen toplam 21 bin adet maskeyi çeşitli hediyelerle birlikte ailelerimize dağıttık. Bu zorlu süreçte her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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