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Başkan Günel, Mansur Yavaş’ı ziyaret etti

AYDIN HABERLERİ  | 23.07.2020 14:46 | Son Güncelleme

Hafta sonu gerçekleşecek olan Cumhuriyet Halk Partisi 37.

Hafta sonu gerçekleşecek olan Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Genel Kurultayı’na katılmak üzere Ankara’da bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette ülke ve parti gündemine ilişkin sohbet eden Başkan Yavaş ve Günel, belediye faaliyetleri ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makam odasında ağırladı. Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkış’ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Mansur Yavaş’ı çalışmalarından ve tüm Türkiye’ye örnek olan projelerinden dolayı tebrik eden Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nda yaşama geçirilen projeler ile ilgili olarak bilgi aktardı. Başkan Mansur Yavaş’a Kuşadalı hemşehrilerinin selamını getirdiğini ifade eden Başkan Ömer Günel “Hep birlikte güzel işler başaracağımıza yürekten inanıyorum” dedi.
Bilgi ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Mansur Yavaş gibi başarılı ve deneyimli bir belediye başkanı ile sohbet etmek ve tecrübelerinden faydalanmak bizler açısından gurur vericidir. Çünkü bizler başarının paylaşımla artacağına inanan bir anlayışa sahibiz. Başkentimizi başarıyla yöneten ve çalışmaları ile hepimize örnek olan Yavaş’la bir arada bulunmaktan mutluluk duyduk” dedi.
Başkan Mansur Yavaş ise nazik ziyareti nedeni ile Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

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