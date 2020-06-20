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Başkan Günel, mobil ofis hizmet aracıyla Bayraklıdede Mahallesi’nde

AYDIN HABERLERİ  | 20.06.2020 14:03 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in kentin sorunlarını yerinde incelemek ve çözüm önerileri geliştirmek için Mobil Ofis Hizmet Aracı ile yaptığı ziyaretlerin son durağı Bayraklıdede Mahallesi oldu.Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uzun yıllardır hizmet görmeyen Bayraklıdede Mahallesi’nde bir dizi incelemede bulundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in kentin sorunlarını yerinde incelemek ve çözüm önerileri geliştirmek için Mobil Ofis Hizmet Aracı ile yaptığı ziyaretlerin son durağı Bayraklıdede Mahallesi oldu.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uzun yıllardır hizmet görmeyen Bayraklıdede Mahallesi’nde bir dizi incelemede bulundu. Başkan Ömer Günel’e alan gezisi sırasında Belediye Meclis Üyesi ve İyi Parti İlçe Başkanı Hayati Atlı, Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı, Bayraklı Dede Mahallesi Muhtarı Çiğdem Tektaş ile mahalle sakinleri eşlik etti. Öğleden sonraki mesaisini bölgede yaşanan sorunları yakından görmek için ayıran Başkan Ömer Günel, mahalledeki mevcut alt ve üst yapı problemlerinin en yakın zamanda giderileceğini söyledi.
Bayraklıdede Mahallesi’nin Kuşadası için büyük önem taşıdığını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Burası bizim göz bebeğimiz. İlçemizde turizm faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri. Mahallede bulunan Kuştur mevkiini kentimizi ziyaret eden her turist bilir. Kuştur’u eski ününe kavuşturmak için çaba sarf edeceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Bayraklıdede Mahallesi’ne ciddi yatırımlar yapmak için kolları sıvadık. En yakın zamanda projelerimizi uygulamaya başlayacağız” dedi.
Belediye Başkanı Ömer Günel’in Kuşadası’nı güzelleştirmek için ciddi çalışmalar yaptığını ifade eden Bayraklıdede Mahallesi Muhtarı Çiğdem Tektaş ise “Mahallemiz uzun yıllardır hizmet görmeyen bir bölge. Biz Mahalle sakinleri olarak Belediye Başkanımız Ömer Günel’in samimiyetine güveniyoruz. Kuşadası Belediyesi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte mahallemizin kaderini değiştireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

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