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Başkan Günel, “ Sıtkı Başkanı” unutmadı

06.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 3 yıl önce hayatını kaybeden zihinsel engelli Sıtkı Kundak’ı ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı.Kundak için bu yıl pandemi koşulları ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle anma töreni düzenlenmedi.Kuşadası’nda, 2018 yılında çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitiren "Başkan" lakaplı Sıtkı Kundak, ölümünün 3’üncü yılında unutulmadı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 3 yıl önce hayatını kaybeden zihinsel engelli Sıtkı Kundak’ı ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı.
Kundak için bu yıl pandemi koşulları ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle anma töreni düzenlenmedi.
Kuşadası’nda, 2018 yılında çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitiren "Başkan" lakaplı Sıtkı Kundak, ölümünün 3’üncü yılında unutulmadı. Sempatik tavırlarıyla başta ilçe esnafı olmak üzere pek çok kişinin gönlünde taht kuran Kundak için bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bir anma töreni düzenlenmedi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eşi Duygu Gül Günel ile birlikte Kundak’ın Adalızade Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret ederek çiçek bıraktı. Sıtkı Kundak için 8 Şubat Pazartesi günü saat 12:00’de Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde lokma hayrı yapılacak.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu sene pandemi nedeniyle Sıtkı Kundak için anama töreni düzenlenemediğini belirterek “Sıtkı Kundak, Kuşadası’nın sembol isimlerinden biriydi. Anısını yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün eşimle birlikte Sıtkı Başkan’ın belediyemiz tarafından yaptırılan mezarına gelerek dua okuyalım istedik. Allah mekanını cennet eylesin” diye konuştu.

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