Başkan Günel TEMA’nın kampanyasına fidan bağışlayarak destek verdi

Çevre Koruma Haftası’ nda belediye başkanlarının sosyal medya üzerinden TEMA’ya fidan bağışlama zinciri başlatmasıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın kendisine meydan okumasını kabul eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 150 fidan bağışlayarak kampanyaya destek verdi.

Tema Vakfı’na fidan bağışı kampanyasında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile Kuşadası ve Çeşme Belediye Başkanlarına meydan okudu. Bu meydan okumayı kabul eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile Didim ve Bornova Belediye Başkanlarına meydan okuyarak kampanyaya katıldı.

Başkan Günel “Pandemi sürecinde doğada yaşamın ve doğa ile iç içe yaşamın ne demek olduğunu bir kez daha yaşayarak, bilerek ve hissederek öğrenmiş olduk. Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ ın meydan okumasını kabul ediyorum ve bu kampanyaya Tema Vakfı’ na 150 fidan bağışlayarak katılıyorum. Aynı şekilde Didim Belediye Başkanımız Ahmet Deniz Atabay’a ve Bornova Belediye Başkanımız Mustafa İduğ’a meydan okuyorum” dedi.

