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Başkan Günel, “Tüm çalışmalarımızın odağında insan var“

AYDIN HABERLERİ  | 15.04.2020 14:52 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Korona virüs salgını tüm dünyaya bir kez daha izlenmesi gereken sosyal politikaların ne kadar büyük bir önem taşıdığını gösterdi.

Başkan Günel, “Tüm çalışmalarımızın odağında insan var“

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Korona virüs salgını tüm dünyaya bir kez daha izlenmesi gereken sosyal politikaların ne kadar büyük bir önem taşıdığını gösterdi. Kuşadası Belediyesi olarak önceliğimiz her zaman olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımızın huzuru ve memnuniyeti oldu” dedi.

Göreve geldiği ilk günden bu yana sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği uygulamalarla dikkat çeken ve korona virüs salgınına karşı yürüttüğü çalışmalarla takdir kazanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hizmetlerinin odağına insanı koymayan hiçbir yönetimin başarılı olma şansının bulunmadığını vurguladı.

Kuşadası Belediyesi olarak temel kriterlerinin her zaman “Vatandaş Memnuniyeti” olduğunun altını çizen Başkan Ömer Günel, şöyle dedi:
“Kentleri güzelleştiren insanlardır. Yerel yönetimlerin amacı da mutlu, huzurlu, sağlıklı, kendilerini güvende hisseden insanların yaşadığı kentler oluşturmak olmalıdır. İnsana rağmen yaşama geçirilen hiçbir projenin karşılık bulması mümkün değildir. Biz ilk günden itibaren vatandaşlarımızın gülümsemesine talip olduğumuzu söyledik ve tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendirdik. Kuşadası Belediyesi’ni tüm birimleri ile birlikte vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamaya yönelik olarak yeniden yapılandırdık. Hizmetlerimiz odağında vatandaşlarımız bulunmaktadır. Bir tek vatandaşımızın memnuniyetsizliği bile başarımıza gölge düşürecektir. Böyle bir şeye izin vermemiz mümkün değildir”

Tüm dünyanın korona virüs salgınına karşı büyük bir sınav verdiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Bu zor süreci vatandaşlarımız evlerinde kalarak, bizler de onların sağlığı, güvenliği ve huzuru için çalışarak el birliği içerisinde en az zararla atlatacağız. Bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bundan sonra da aynı anlayış ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

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