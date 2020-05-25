Başkan Günel ve belediye çalışanları bayram mesaisinde

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına Ramazan Bayramı’nda da aralıksız devam etti. Bir yandan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında temizlik, dezenfeksiyon ve sosyal yardım çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ekipler, bir yandan da sezona hazırlık çalışmalarını aksatmadı.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin merkezi noktalarında yaşanan trafik sorununu çözmek amacıyla yaşama geçirilen tek yön uygulaması kapsamında sahil şeridinde gerçekleştirilen yol ve kavşak düzenleme çalışmaları ile Balıkçılar Meydanı’nda yürütülen çalışmalar bayramda da devam etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mesailerine bayramda da devam eden Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan ve Birim Koordinatörü Atıl Ulaş Bengi ile birlikte sahil bandında ve Balıkçılar Meydanı’nda sürmekte olan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ömer Günel, özverili çalışmaları nedeniyle personeline teşekkür etti. Normalleşme adımlarının bayram sonrasında hızlanmasını beklediklerini ifade eden Başkan Ömer Günel, kaybedecek vakitlerinin bulunmadığını vurguladı. Kuşadası Belediyesi olarak halk sağlığını korumak amacıyla koronavirüse karşı gerekli her türlü önlemin alındığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Yaşadığımız bu zor süreçte bir yandan da rutin hizmetlerimizi ve kentimizin çehresini değiştirmeye yönelik çalışmalarımızı aksatmadan sürdürmüş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Mesai mevhumu gözetmeksizin, gece gündüz var güçleriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, kendilerine sağlıklı ve güzel günlerde hep beraber kutlayacağımız nice bayramlar diliyorum” dedi.

