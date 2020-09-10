Başkan Günel’den Altın Güvercin’e katkı sağlayanlara teşekkür

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin Beste Yarışması’na katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Yazılı bir açıklama yapan Başkan Günel, “ Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ve belediyemiz iş birliğinde 6 yıllık bir aranın ardından bu yıl ikinci kez Kuşadası ile buluşturduğumuz 23. Altın Güvercin Beste Yarışması’nı pandemi koşullarına rağmen büyük bir coşku ve başarı ile tamamlamış bulunmaktayız. Televizyonda canlı olarak yayınlanan ve gerek yarışma öncesinde gerekse sonrasında basında geniş yer bulan Altın Güvercin Beste Yarışması, kentimizin tanıtımına büyük katkı sağlamıştır" dedi.

Altın Güvercin’in Kuşadası’nın en önemli markası olduğuna dikkati çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Daha önce de farklı platformlarda defaatle ifade ettiğim gibi 23. Altın Güvercin Beste Yarışması, Aydın Büyükşehir Belediyemizin katkıları ve bu kente değer katmak isteyen sponsorlarımızın mali finansmanı ile düzenlenmiştir. Yarışmamız ile ilgili tüm duyuru ve ilanlarımızda da yer aldığı üzere Altın Güvercin Beste Yarışması’nın altın sponsorluğunu Eviz Yapı, ana sponsorluklarını Setur Marina ve Ulusoy Enerji, destek sponsorluklarını ise Akkuş İnşaat, Arke Kotan Yapı, Artan Yapı, Asilada İnşaat, Capital Egedekor İnşaat, Ege Birlik Yapı, Ersa Kotan İnşaat, İlktaş Yapı, Kuşadası AVM, Kutes, Öztaş İnşaat ve Süzgeç Yapı üstlenmiştir. Yaklaşık 1 milyon 500 bin TL’lik bir bütçe ile yaşama geçirilen yarışmamızın organizasyonu ile ilgili olarak belediye kasamızdan bir kuruş dahi harcama yapılmadığı gibi kasamıza para kalmıştır. Profesyonel bir ekip tarafından organize edilen ve başvuru tarihinden başlayarak ön jüri tarafından finalistlerin belirlenmesi ve ardından dijital oylamaya katılma koşullarına kadar her aşaması detaylarıyla kamuoyu ile paylaşılan 23. Altın Güvercin Beste Yarışması, başından sonuna kadar şeffaf bir zeminde düzenlenmiştir. Nitekim finale kalan 10 finalistimiz bestelerini Halk TV tarafından canlı olarak yayınlanan final gecemizde, katılımcıların huzurunda, Türkiye’nin en önemli ve saygın isimlerinin yer aldığı büyük jüri karşısında seslendirmiştir. Yarışma şartnamesini inceleyerek şartnameye aykırı bir durum olmadığını tespit eden Kuşadası 4. Noteri İlknur Torunoğlu, yarışma süresince organizasyon alanımızda hazır bulunmuş ve büyük jürinin sonuç bildirimi kendisine iletilmiştir. Sonuçları teslim alan Noterimiz onaylayarak kapalı zarf içerisinde organizasyon komitemize teslim etmiştir. Kapalı zarf ise canlı yayında ve halkın huzurunda açılarak dereceye girenler ilan edilmiştir. Kuşadası 4. Noterliği tarafından konu ile ilgili olarak tutulan tutanak ekte yer almaktadır. Kentimizin tanıtımına milyonlarca lira değerinde katkı sunan 23. Altın Güvercin Beste Yarışması ile ilgili spekülasyon ve şaibe oluşturmaya yönelik girişimlerin tamamen kötü niyet ve ’çamur at izi kalsın’ anlayışı taşıdığı aşikardır. Ancak bizler biliyoruz ki ’meyve veren ağaç taşlanır’. Malum bazı çevreler tarafından yarışmamız, belediyemiz, icraatlarımız ve etkinliklerimiz ile sergilenen olumsuz algı olysturma çabası bile doğru yolda olduğumuzu açıkça ortaya koymaktadır. Ancak biz kentimize değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz”



