Başkan Günel’den Büyükşehir meclis toplantısında sert tepki

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Cumhur İttifakı üyelerine sert tepki gösterdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve icraatlarının Cumhur İttifakı tarafından görmezden gelinmesine büyük tepki gösteren Başkan Ömer Günel “Devletin vaatlerini kendi vaatleriniz gibi anlatacaksınız ondan sonra da Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini merkezi hükümetin hizmetleri ile yarıştıracaksınız. Bu devlet sadece sizin devletiniz mi? Bu devlet hepimizin devleti” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının ardından gerçekleşen ASKİ Genel Kurulu’na Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in Cumhur İttifakı’na yönelik sözleri damga vurdu. AK Partili üyelerin Sarıçay Barajı ve ASKİ ile ilgili sözlerine tepki gösteren Başkan Ömer Günel “ASKİ’nin yolsuzluğundan söz ediyorsunuz ardından da ASKİ’nin faaliyet raporlarına evet oyu vererek kendinizle çelişiyorsunuz. Burası kendinizle çelişen ifadelerle siyaset yapmanın yeri değil” dedi.

“Aydın halkı çok memnun”

AK Partili üyelerin merkezi hükümetin hizmetlerini kendilerine mal etmeye çalıştığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel şöyle konuştu: “Konuşmalarınızın tamamında çelişki var. Bu devlet sadece sizin devletiniz mi? Bu devlet hepimizin devleti. Aydın’dan, Kuşadası’ndan, 17 ilçeden bu devlete vergi gitmiyor mu? Devletin vaatlerini kendi vaatleriniz gibi anlatacaksınız ondan sonra da Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini merkezi hükümetin hizmetleri ile yarıştıracaksınız. Asıl çelişki bu. Önce kendi çelişkilerinizi düzeltmeniz lazım. ASKİ’nin yolsuzluğundan söz ediyorsunuz ardından da ASKİ’nin faaliyet raporlarına evet oyu kullandınız. Burası kendinizle çelişen ifadelerle siyaset yapmanın yeri değil. Kendinizle çelişiyorsunuz. Bardağın boş tarafından bakarsanız yapılanları göremezsiniz. Ama maalesef ki yapılanları bunca yıldır görmüyorsunuz. Siz memnun olmayabilirsiniz. Ama Aydın halkı memnun ki yüzde 38’lerden yüzde yüzde 54’lere kadar Çerçioğlu’nu ve ekibini taşımıştır seçimlerde. Bence sizin oturup düşünmeniz lazım biz Aydın için ne yaptık diye. Ne yaptık da seçim kazanmayı hak ediyoruz diye düşünmeniz lazım. Sarıçay Barajı’nın parasını Aydın Büyükşehir Belediyesi ödüyor mu ödemiyor mu? Ödüyor. Elini taşın altına Aydın Büyükşehir Belediyesi koyuyor mu? Koyuyor. Bunu alkışlayacağımız yerde herkes bundan bir şekilde pay almanın yolunu arıyor. Hem de hak etmediği halde pay almanın” dedi.

Jeotermal enerji tartışmalarına da değinen Başkan Ömer Günel sözlerini şöyle sürdürdü: Jeotermalle ilgili söylemlerinizi aylardır dinliyoruz. Jeotermalle tarım nasıl bağdaştırılır bilmiyorum. Tarım nasıl geliştirilir diye bir tane önerinizi, bir tane projenizi bugüne kadar görmedim. Gören varsa buyursun söylesin. Biz diyoruz ki tarım zarar görecek. Aydın’da yaşayan insanlar bu işten zarar görecek. Eğer Aydın’da yaşıyorsak ve Aydın hepimizin kentiyse, buraya hepimiz samimiyetle sahip çıkmak zorundayız. Siyaset yapmak adına yapılanları bir kenara atıp yapılmayanları oturup burada tek tek okumanız hoş değil. Biz burada yapılmayanları anlatacak olsak 3 gün sürer. Aydın için emek veren, Aydın için çabalayan bir ekip var. Kendi adıma söyleyeyim 1 buçuk yıldır belediye başkanlığı yapıyorum Kuşadası’nda. Valilik’ten tarihi çeşmeler için restorasyon parası istedim 60 bin lira. Daha bir kuruş para alamadım. Devletten daha bir kuruş almış değiliz. Yıkılmakta olan surlar için 900 bin lira para istiyorum. Veremeyiz borcunuz var diyorlar. Borcu olan diğer belediyelere veriyorsunuz. Bize niye vermiyorsunuz? Burada siyaseten bir ayrımcılık süreci yaşanıyor mu yaşanmıyor mu buna cevap verin asıl. Biz bu ittifak sürecinde CHP’li belediyeler olarak önümüze konan tüm engellere rağmen Aydın halkının güvenini kazanmış bir ekibiz. Siz ne derseniz deyin. Ben sandığa bakarım. Sandık ne diyor? Biz memnunuz diyor. O yüzden burada özellikle de yolsuzluk gibi ağır bir ithamla ilgili olarak çelişkili ifadelerden kaçınmanızı rica ediyorum. Biz yolsuzluk konusuna girecek olursak altından kalkamazsınız. Faaliyet raporuna evet oyu verip de ASKİ yolsuzluk yaptı demek çirkindir ve buna da müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyorum “

