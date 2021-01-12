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Başkan Günel’den eski hakem Toroğlu’na tepki

12.01.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, televizyon yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu’nun Roman vatandaşlar hakkında kullandığı sözlere tepki gösterdi.Roman vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuşadası’nın asli unsurlarından olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Ayrımcılık dilde başlar.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, televizyon yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu’nun Roman vatandaşlar hakkında kullandığı sözlere tepki gösterdi.
Roman vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuşadası’nın asli unsurlarından olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Ayrımcılık dilde başlar. Tüm insanlığın ihtiyacı olan tek şey barışın, dostluğun ve sevginin dilidir” diyerek Erman Toroğlu’nu Roman vatandaşlardan özür dilemeye çağırdı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kamuoyunun yakından tanıdığı, televizyon yorumcusu ve eski hakemlerimizden Erman Toroğlu’nun Roman vatandaşlarımız hakkında sarf ettiği sözler hepimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Ayrımcılık dilde başlamakta ve yaşamın farklı alanlarında farklı biçimlerde tezahür etmektedir. Bu nedenle de çağ dışı, insani olmaktan uzak ve kabul edilmesi mümkün olmayan ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi zihinlerimizden uzak tutmak, kullandığımız dilden ve seçtiğimiz kelimelerden başlar. Tüm insanlığın ihtiyacı olan tek şey barışın, dostluğun ve sevginin dilidir. Roman vatandaşlarımız bu ülkenin ve kentimiz Kuşadası’nın asli unsurlarındandır. Yüzyıllardır bir arada yaşadığımız tüm kültürlerin yansıttığı renklerle birlikte ortaya çıkan kültürel mozaiğimizin en renkli, en güzel motiflerinden birisi olan Roman vatandaşlarımıza karşı Erman Toroğlu tarafından yapılan bu saygısızlığı ve ayrımcılığı esefle kınıyor, kendisini derhal Roman vatandaşlarımızdan özür dilemeye çağırıyorum"

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