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Başkan Günel’den kadınlar için spor seferberliği

AYDIN HABERLERİ  | 27.08.2020 09:04 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi’nin kadınlar için verdiği ücretsiz pilates dersleri devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi’nin kadınlar için verdiği ücretsiz pilates dersleri devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla kadınlara sporu sevdirmek amacıyla düzenlenen kurslar, hafta içi her gün Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşiyor.
Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Belediyespor ile işbirliği içinde kadınları sporun farklı dallarıyla buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Kapalı Spor Salonu’nda verilen pilates kursu kentte yaşayan kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Hafta içi her gün 09.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşen derslere 6 grup halinde toplam 80 kadın katılıyor. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak verilen eğitimler yıl boyunca devam edecek.
Kuşadası Belediyesi tarafından verilen pilates derlerine düzenli olarak katılan Ayber Gülkan, “Kursun çok faydasını görüyorum. Derslere severek geliyorum. Hocalarımdan da, ilgili diğer personelden de çok memnunum. Bizlere bu imkanı sağlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e çok teşekkür ederim” dedi.
Kuşadası Belediyesi’nde görevli pilates eğitmeni Derya Yener ise “ Pandemiden sonra pilatese inanılmaz bir talep oldu. Bu durumdan çok memnunuz. Tüm Kuşadalı kadınları pilates derslerimize bekliyoruz. Sağlıklı bir yaşam ancak spor yaparak sağlanabilir. Haydi kadınlar pilatese ” diye konuştu.

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