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Başkan Güngör; “Hemşerimizle biriz beraberiz”

20.02.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hemşerilerimizle biriz ve beraberiz, kentimize hizmet etmekten onur duyuyoruz” dedi.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Namık Kemal Mahallesi Yavuz Selim Caddesi’nde esnaflarla bir araya geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hemşerilerimizle biriz ve beraberiz, kentimize hizmet etmekten onur duyuyoruz” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Namık Kemal Mahallesi Yavuz Selim Caddesi’nde esnaflarla bir araya geldi. Başkan Güngör’ün ziyaretine AK Parti İl teşkilatı da eşlik etti.
Program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Esnaf ziyaretlerimizde talepleri ilk elden alma imkânı buluyoruz ve hemşerilerimizin bu isteklerini çözüme kavuşturma amacıyla çalışıyoruz” diye konuştu.
Başkan Güngör, “Sağ olsun hemşerilerimiz gittiğimiz her yerde bizleri son derece sıcak karşılıyor. Bizler, bu ziyaretlerimizde gelen taleplerin çözümü için gayret gösteriyoruz. Bugün de Namık Kemal Mahallemizdeki esnafımızın ve hemşerilerimizin, belediye hizmetleri ve diğer kurumlarımıza ilişkin talep ve önerileri oldu. Her ziyaretimiz sırasında Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin teveccühünü görmek bizleri onurlandırıyor. Kahramanmaraş’a hizmet etmekten onur duyuyoruz, tüm hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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