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Başkan Güngör: "Şehrimiz için var gücümüzle çalışıyoruz"

12.01.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Esnafımızla istişare ettik, görüşlerini ve taleplerini aldık.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Esnafımızla istişare ettik, görüşlerini ve taleplerini aldık. Esnafımızın aktif katılımcılığını ve görüşlerini çok önemsiyoruz” dedi.
Başkan Hayrettin Güngör, beraberindekilerle birlikte Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği ve Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı esnafını ziyaretiyle devam etti. Başkan Güngör gerçekleştirilen ziyaretlerde Rıdvan Hoca Çarşısı esnafının bölgeye ilişkin taleplerini dinledi. Esnaflar, Başkan Güngör’e pandemi dönemindeki desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Bir yıla yakın bir süredir hayatımızın her alanını kısıtlayan pandemi sürecini yaşıyoruz. Yaşanan bu süreçte özellikle esnafımıza devletimizin çok büyük destekleri oldu. Biz de yerel yönetimler olarak kendi imkanlarımız çerçevesinde her zaman esnafımızın ve hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bugün esnafımızla istişare ettik, görüşlerini ve taleplerini aldık. Esnafımızın aktif katılımcılığını ve görüşlerini çok önemsiyoruz. İnşallah, tüm paydaşların aktif katılımıyla birlikte, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu talepleri ve önerileri gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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