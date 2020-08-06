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Başkan Güngör: “Ülkemiz örnek bir çalışma sergiledi”

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 06.08.2020 16:51 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Türkiye pandemi sürecinde dünyanın birçok ülkesine örnek olacak çalışmalar ortaya koymuş, birçok ülkeye de destek ve yardımcı olmuştur” dedi.Başkan Güngör, pandemi sürecinde alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmaması konusunda bir dizi incelemelerde bulundu.İncelemeler sonrasında değerlendirmede bulunan Başkan Güngör, alınan tedbirleri yerinde incelediklerini, özellikle de toplu taşıma araçlarında sürekli dezenfekte yapılmasının ve tedbirlere uyulmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.“Ülkemiz örnek bir çalışma sergiledi”Başkan Güngör: " Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün kurum ve kuruluşlarımız, valiliklerimiz ve belediyelerimiz bu konuda çok ciddi ve başarılı bir sınav verdik.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Türkiye pandemi sürecinde dünyanın birçok ülkesine örnek olacak çalışmalar ortaya koymuş, birçok ülkeye de destek ve yardımcı olmuştur” dedi.
Başkan Güngör, pandemi sürecinde alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmaması konusunda bir dizi incelemelerde bulundu.
İncelemeler sonrasında değerlendirmede bulunan Başkan Güngör, alınan tedbirleri yerinde incelediklerini, özellikle de toplu taşıma araçlarında sürekli dezenfekte yapılmasının ve tedbirlere uyulmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

“Ülkemiz örnek bir çalışma sergiledi”
Başkan Güngör: " Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün kurum ve kuruluşlarımız, valiliklerimiz ve belediyelerimiz bu konuda çok ciddi ve başarılı bir sınav verdik. Süreç içinde ülkemizin yönetim becerisi ve sağlık altyapısı açısından ne kadar önemli ve gelişmiş olduğunu gördük. Tekrar, bu süreçte yer alan, mücadele veren herkese teşekkür ediyorum. Türkiye pandemi sürecinde dünyanın birçok ülkesine örnek olacak çalışmalar ortaya koymuş, birçok ülkeye de destek ve yardımcı olmuştur. Sağlık otoriterlerinin ifadelerine göre, pandemiyle mücadelede alınması gereken tedbirler var. Biz şuna inanıyoruz: Bu süreç de bir sınavdır. Öyle inanıyorum ki, Rabbim bu sıkıntının şifasını da verecektir. Biz tedbir alacağız, dua edeceğiz, kurallara uyacağız, takdiri Rabbime bırakacağız. Bugün hükümetimizin ve bakanlıklarımızın aldığı tedbirler çerçevesinde, başta valiliğimiz, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, alınan tedbirleri mahallinde nezaret ediyoruz. Bu kapsamda esnaflarımızı, çeşitli yerlerimizi geziyoruz. Ben şundan dolayı son derece mutluluk duydum: Hem esnaflarımız, hem hemşehrilerimiz bu konuda son derece bilinçli ve duyarlı. Koruyucu maske takma, sosyal mesafeye riayet etme, hijyen kurallarına uyma konusunda dikkatli olduklarını gördüm. Biz bundan sonra da bu süreci bu bilinçle devam ettirmemiz lazım” dedi.

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