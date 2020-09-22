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Başkan Gürbüz’ün Covid-19 testi pozitif çıktı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 22.09.2020 20:34 | Son Güncelleme

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaptırdığı Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı bilgisini sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkan Gürbüz’ün Covid-19 testi pozitif çıktı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaptırdığı Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı bilgisini sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Gürbüz, sağlık durumunun iyi olduğunun altını çizerek, bir süre karantinada kalacağını belirtti.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, halsizlik şikayeti ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Gürbüz’e korona virüs testi yapıldı. Başkan Gürbüz’ün test sonucu pozitif olarak sonuç verdi. Başkan Gürbüz, sağlık durumu ve test sonucuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Değerli dostlarım, dün akşam halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Covıd-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileği ile” paylaşımını yaptı.

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