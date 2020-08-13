YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Başkan Gür’den keresteci esnafına geçmiş olsun ziyareti

Başkan Gür’den keresteci esnafına geçmiş olsun ziyareti

ÇORUM HABERLERİ  | 13.08.2020 18:23 | Son Güncelleme

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Hıdırlık Bölgesinde bulunan Keresteciler Sitesi’nde meydana gelen yangın nedeniyle mağduriyet yaşayan esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, yangın ile ilgili bilgi aldı.Beraberinde Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat ve Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer ile birlikte Tatarlılar Kereste Sahibi Mahmut Özdemir ile Bulut Kerestecilik Sahipleri Feramuz ve Kenan Bulut’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Recep Gür, yangında büyük zarar gören esnafların yaralarının biran önce sarılması için üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.Yangının daha fazla büyümeden söndürülmesinde emeği geçen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine de teşekkür eden Gür, “Yüce Allah esnafımızı ve milletimizi daha büyük felaketlerden korusun.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Hıdırlık Bölgesinde bulunan Keresteciler Sitesi’nde meydana gelen yangın nedeniyle mağduriyet yaşayan esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, yangın ile ilgili bilgi aldı.
Beraberinde Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat ve Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer ile birlikte Tatarlılar Kereste Sahibi Mahmut Özdemir ile Bulut Kerestecilik Sahipleri Feramuz ve Kenan Bulut’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Recep Gür, yangında büyük zarar gören esnafların yaralarının biran önce sarılması için üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Yangının daha fazla büyümeden söndürülmesinde emeği geçen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine de teşekkür eden Gür, “Yüce Allah esnafımızı ve milletimizi daha büyük felaketlerden korusun. Her zaman esnafımızın yanındayız. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kesintilerin nedeni leylekler

Kesintilerin nedeni leylekler

Fatih Karagümrük'ün Bolu kampı başladı

Fatih Karagümrük'ün Bolu kampı başladı

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Çorum Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:42
Öğle
12:50
İkindi
16:39
Akşam
19:48
Yatsı
21:18

Çorum Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Güven Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Şifa Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için helva ikramı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için helva ikramı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.