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Başkan Gür’den korona virüs denetimi

ÇORUM HABERLERİ  | 12.08.2020 13:38 | Son Güncelleme

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, koronavirüs tedbirleri kapsamında Zafer Çarşısı’nda denetim gerçekleştirdi.Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanı Necati Şimşek ile birlikte çarşı esnafını tek tek gezen ÇESOB Başkanı Recep Gür, çarşı esnafının kurallara harfiyen uymasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Çarşı esnafına maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında hatırlatmada bulunan Gür, kurallara özen gösteren esnafa teşekkür etti.Koronavirüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artmaması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden işyerlerinde denetim yaptıklarını hatırlatan Recep Gür, denetimlerde sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımına dikkat edilmesi, hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.Denetimlerin devam edeceğini kaydeden Başkan Gür, esnaf ve sanatkarlara sağlıklı günler ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, koronavirüs tedbirleri kapsamında Zafer Çarşısı’nda denetim gerçekleştirdi.
Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanı Necati Şimşek ile birlikte çarşı esnafını tek tek gezen ÇESOB Başkanı Recep Gür, çarşı esnafının kurallara harfiyen uymasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çarşı esnafına maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında hatırlatmada bulunan Gür, kurallara özen gösteren esnafa teşekkür etti.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artmaması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden işyerlerinde denetim yaptıklarını hatırlatan Recep Gür, denetimlerde sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımına dikkat edilmesi, hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.
Denetimlerin devam edeceğini kaydeden Başkan Gür, esnaf ve sanatkarlara sağlıklı günler ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

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