YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Başkan Gür’den teröristlerin sivillere yönelik saldırısına kınama

Başkan Gür’den teröristlerin sivillere yönelik saldırısına kınama

HAKKARİ HABERLERİ  | 15.10.2020 13:22 | Son Güncelleme

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, PKK terör örgütünün silahsız sivil insanlara karşı gerçekleştirdiği saldırıyı lanetlediğini söyledi.Açıklamalarda bulunan Başkan Gür, Hakkari’nin Çukurca ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Kayalık köyü Meşelik mezrasında Arif Sevinç (50) ve Onur Bozkurt (24) isimli vatandaşların PKK terör örgütü mensubu 3 terörist tarafından evlerinden alınarak şehit edildiğini söyledi.

Başkan Gür’den teröristlerin sivillere yönelik saldırısına kınama

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, PKK terör örgütünün silahsız sivil insanlara karşı gerçekleştirdiği saldırıyı lanetlediğini söyledi.
Açıklamalarda bulunan Başkan Gür, Hakkari’nin Çukurca ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Kayalık köyü Meşelik mezrasında Arif Sevinç (50) ve Onur Bozkurt (24) isimli vatandaşların PKK terör örgütü mensubu 3 terörist tarafından evlerinden alınarak şehit edildiğini söyledi. Gür, “Haksız yere bir cana kıyan, tüm insanlığa kıymıştır düsturu içerisinde diyoruz ki; PKK terör örgütü insanlık ve vicdan düşmanıdır. İnsanları evlerinden alıp, ailelerinin gözleri önünde katletmek en hafif deyimi ile izzetsizliktir. Silahsız ve sivil olan insanlara karşı yapılan bu alçak terör eylemini lanetliyoruz. Bizler; Kürdüyle, Türküyle- Alevisiyle, Sünnisiyle, Arabıyla, Acemiyle 83 milyonuyla tek yürek, tek millet olarak büyük Türkiye’yiz. Hiçbir terör örgütü, terör gücü ve devleti bizlerin birlik ve beraberliğini bozamaz inşallah. Gönül coğrafyamızın lisan ifadesiyle haykırıyoruz, bizler Anadolu’nun mazlumlara umut olan sesi ve ışığıyız. Mezopotamya’nın merhamet ve kardeşlik muhabbetiyiz. İhaneti ve bölücülüğü şiar edinenler, birliğimiz ve yürekten kenetlenen kardeşliğimiz karşısında yok olmaya mahkumdurlar. Çanakkale’den Yemen’i korumak, Yemen’de Çanakkale’yi beklemek ne demektir, alçak dünyanın alçak kafaları anlamaz bir biz anlarız. Halep’in Urfa demek olduğunu, Şam’ın Malatya ile kader ortaklığının bulunduğunu, Kerkük-Musul’un Konya-İstanbul ile anlam bulduğunu bir biz anlarız. Mazlumun duası ile Allah arasında perde yoktur. Masum canlarımıza kıyan terör örgütü mensupları yine cezalarını bulmuşlardır. Devletimizin güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen takip ve operasyon ile hak ettikleri karşılığı bulmuşlardır. Rabbim terör örgütlerine, destekçilerine ve terör sevicilere Kahhar ismi ile tecelli etsin. Huzurumuza, birliğimize, dirliğimize ve kardeşliğimize kastedenlere tekrar haykırıyoruz; başaramayacaksınız, hüsrana uğrayıp yok olacaksınız. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve iki hemşehrimize Allah’tan rahmet diliyor, ailelerimize ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı temenni ediyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Güdül Altınköy’de
Güdül Altınköy’de
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava

Hakkari Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
04:46
Sabah
06:06
Öğle
11:56
İkindi
15:04
Akşam
17:35
Yatsı
18:50

Hakkari Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Güven Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Canan Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Vali Akbıyık yatırımların denetledi
Vali Akbıyık yatırımların denetledi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Hakkari Golazüryana ilk kazma vuruldu
Hakkari Golazüryana ilk kazma vuruldu
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Hakkari’de karantinaya uymayan 18 kişi yurda yerleştirildi
Hakkari’de karantinaya uymayan 18 kişi yurda yerleştirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.