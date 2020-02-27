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Başkan Gürkan: “Hayati İnanç, Türk Edebiyatı açısından önemli bir şahsiyettir”

MALATYA HABERLERİ  | 27.02.2020 18:21 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Kırkambar’ edebiyat ve medeniyet adlı söyleşi programına katılmak üzere Malatya’ya gelen Şair ve Yazar Hayati İnanç Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyarette yaptığı konuşmada, Şair ve Yazar Hayati İnanç’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Edebiyatımızın üstatlarından Hayati İnanç Beyi Malatya’mızda ağırlamak bizleri mutlu etmiştir.

Başkan Gürkan: “Hayati İnanç, Türk Edebiyatı açısından önemli bir şahsiyettir”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Kırkambar’ edebiyat ve medeniyet adlı söyleşi programına katılmak üzere Malatya’ya gelen Şair ve Yazar Hayati İnanç Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyarette yaptığı konuşmada, Şair ve Yazar Hayati İnanç’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Edebiyatımızın üstatlarından Hayati İnanç Beyi Malatya’mızda ağırlamak bizleri mutlu etmiştir. Bugün akşam bütün hemşehrilerimizle bir sohbet programında birlikte olacaklar. Bu vesileyle Malatyalı hemşehrilerimizi, Hayati İnanç üstadımızın, engin kültür hazinesine sahip söyleşisine davet ediyorum. Şair ve yazar Hayati İnanç, Türk Edebiyatı açısından önemli bir şahsiyettir. Özellikle edebi eserlerde toplumun her kesimine hitap ettiği düşünceleri ile insanların gönlünde taht kurmuş olması ve eserleriyle gelecek nesillere yol gösterdiğinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Şair ve Yazar Hayati İnanç ise "Malatya bizi, büyük bir ilgiyle, sevgiyle şefkatle ve teveccüh ile karşıladı. Davetiniz ve göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün Malatyalıları selamlıyorum” dedi.
Konuşmaların ardında Başkan Gürkan, Şair ve Yazar Hayati İnanç’a Malatya kayısısı takdim etti.

Başkan Gürkan: “Hayati İnanç, Türk Edebiyatı açısından önemli bir şahsiyettir”

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