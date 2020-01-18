YURTHABER
  4. Başkan Gürkan: İçme suyu zammını Nisan’a kadar erteliyoruz

Başkan Gürkan: İçme suyu zammını Nisan’a kadar erteliyoruz

MALATYA HABERLERİ  | 18.01.2020 17:07 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ’nin içme suyu için aldığı yüzde 20’lik zam kararını Nisan ayına kadar erteleyeceklerini açıkladı.Esenlik Süper Marketleri’nin hediye çekiliş programına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, burada yaptığı açıklamada vatandaşlara içme suyu zammı ile ilgili aldıkları kararı açıkladı.

Başkan Gürkan: İçme suyu zammını Nisan’a kadar erteliyoruz

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ’nin içme suyu için aldığı yüzde 20’lik zam kararını Nisan ayına kadar erteleyeceklerini açıkladı.
Esenlik Süper Marketleri’nin hediye çekiliş programına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, burada yaptığı açıklamada vatandaşlara içme suyu zammı ile ilgili aldıkları kararı açıkladı. Başkan Gürkan, MASKİ’nin TÜFE/TEFE oranlarına göre Aralık ayında mecburi yapılan yüzde 20’lik zam oranını uygulamayacaklarını açıklayarak, “MASKİ genel kurulunda yarın karar alınacak ve bunu mecliste de onaylayacağız. Nisan ayına kadar eski ücret neyse onla su tahsilatı aynı şekilde devam edecek” dedi.
Başkan Gürkan, ayrıca Ocak ayında zamlı oranın yansıdığı su faturalarındaki tutarın ise önümüzdeki ay faturalarına indirimli olarak yansıyacağını sözlerine ekledi.
“Kurt bulanık havayı sever”
Ortada birçok spekülasyon dolaştığını ve gidişattan rahatsız olanların olduğunu da ifade eden Gürkan, “Kurt bulanık havayı sever ya, bulanık havayı oluşturmamız lazım. Bulanık havada sizleri bizleri istismar edenlere asla müsaade etmeyelim. Biz dik durursak o zaman fitne fesat içimize giremeyecektir. Valimiz ile milletvekillerimiz ile tüm siyasi görüşlerle birlikte Malatya paydası altında belirlediğimiz hedefe kilitlenmemiz gerekiyor. Şehrimizde birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detayAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detay
Akçadağ Belediyesi’nin ‘Karbon ayak izi envanteri’ kitabı tanıtıldıAkçadağ Belediyesi’nin ‘Karbon ayak izi envanteri’ kitabı tanıtıldı
88 TL’ye son model araç sahibi oldular88 TL’ye son model araç sahibi oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:42
İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
19:00

Malatya Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Burcu Kiğılı Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Temelli Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘takımımızın yanındayız’ mesajı

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘takımımızın yanındayız’ mesajı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.