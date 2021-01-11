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Başkan Gürkan istişare toplantısında yöneticilerle bir araya geldi

11.01.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve şube müdürlerinin katıldığı istişare toplantısı gerçekleştirildi.Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımların değerlendirildiği istişare toplantısında Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler ile çalışmaların devam ettiği, ihale aşamasında olan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.Başkan Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, pandemi sürecinde dahi yatırım ve hizmetlerimize ara vermeksizin devam ediyoruz.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve şube müdürlerinin katıldığı istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımların değerlendirildiği istişare toplantısında Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler ile çalışmaların devam ettiği, ihale aşamasında olan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.
Başkan Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, pandemi sürecinde dahi yatırım ve hizmetlerimize ara vermeksizin devam ediyoruz. 2020 yılı içerisinde merkez ve ilçelerimizde bir kısım yatırımı hizmete açarken bir kısmının temelini attık, bir kısmının yapımını ise devam ettiriyoruz. Bu yatırım ve hizmetlerimiz 2021 yılı içerisinde artarak devam edecektir. Bütün birimlerimiz 2021 yılını atılım yılı olarak görüp planlamalarını ona göre yapmalarını istiyorum.
Göreve geldiğimiz gün dedik ki 2 yıl içerisinde Malatya’nın hiçbir yerinde alt yapı ve asfalt sorunu kalmayacak. Şu ana kadar gerek MASKİ, gerekse Yol Alt Yapı Dairelerimiz tarafından çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor ve belirlediğimiz hedef yakın bir zamanda gerçekleşmiş olacaktır.
2021 yılı içerisinde Millet Bahçesi, Millet Kütüphanesi, 100. Yıl Parkı, Yeni Kent Meydanı, Milli Eğitim Müdürlüğü için il binası, Kuzey ve Güney Kuşak Yolları, Kuzey Çevre Yolu, Batı Kolektörü başta olmak üzere alt yapı yatırımları gibi onlarca projemizin bir kısmını hizmete açarken, bir kısmının da temelini atarak çalışmaların startını vereceğiz” şeklinde konuştu.
Fen İşleri Daire Başkanı Fuat Bayhan’ın emekliye ayrılmasından dolayı kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Gürkan, “Kibarlığı, nezaketi, devlet adabına uyumu ile gerçekten örnekti. Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan Fuat Bayhan devletimize ve milletimize uzun yıllar hizmet etmiştir. Bu hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı olarak kendisine şükranlarımı ifade ediyorum. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyorum. Burası kendisinin evidir. Kapımız her zaman açık olacaktır. Bugünün anısına kendisine bu plaketi veriyor sivil hayatında başarılar diliyorum” dedi.
Fen İşleri Daire Başkanı Fuat Bayhan ise Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, mesai arkadaşlarından helallik istedi.

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