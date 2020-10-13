YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Başkan Gürkan, Karapınar Mahallesi’nde

Başkan Gürkan, Karapınar Mahallesi’nde

MALATYA HABERLERİ  | 13.10.2020 17:15 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Hekimhan İlçesi Karapınar Mahallesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledikten sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldi.Malatya’nın en uzak mahallelerinden biri olan Karapınar Mahallesi ziyaretine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, MÜSİAD Başkanı Muharrem Poyraz, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile ilgili şube müdürleri katıldı.Yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Karapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Baki Poyraz, “Mahallemize geçte olsa güzel hizmetler yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Hekimhan İlçesi Karapınar Mahallesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledikten sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Malatya’nın en uzak mahallelerinden biri olan Karapınar Mahallesi ziyaretine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, MÜSİAD Başkanı Muharrem Poyraz, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile ilgili şube müdürleri katıldı.
Yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Karapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Baki Poyraz, “Mahallemize geçte olsa güzel hizmetler yapıldı. Mahallem ve şahsım adına yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
Karapınar Mahallesi Sosyal yardımlaşma Derneği Başkanı İsmet Yıldız’da hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. Yıldız, “Malatya’nın Sivas sınırındaki en son mahallesi olan Karapınar Mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızı yıllardan beridir tanırım ve her zaman çok güzel hizmetler yapmıştır” şeklinde konuştu.

"Başkanımız kırsal mahallelere çok önem vermekte”
Mahallelerinin eksik olan hiçbir hizmetinin kalmadığını belirten MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ise, “Sayın Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden bu güne kadar kırsal mahallelere çok önem vermektedir. Kendisinin de ifade ettiği gibi asfaltsız yerleşim yeri kalmayacak. Malatya’nın en son Sivas sınırına yakın mahallesi olan Karapınar, Malatya’ya 120 km uzaklığında bulunuyor. Mahallemizin içi tamamen asfaltlandı. Eksik olan hiçbir hizmet kalmadı. Bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı hem Bakanımıza hem de Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Karapınar Mahallemizin yollarını sıcak asfalt ile kapladık”
Öğretmenlik yıllarında ilk görev yerinin Sivas sınırı olduğunu ve bu bölgeyi çok iyi bildiğini belirten Başkan Gürkan, “Malatya merkeze en uzak kırsal mahalle olan Karapınar mahallemizin yolları tamamen sıcak asfalt ile kaplanmış durumda. Göreve geldiğimizde 2 yıl içerisinde asfalt, su ve kanalizasyon sorunu olan hiçbir yerleşim birimi kalmayacağını ifade etmiştik. Bu gün çalışmalarımızı %70 oranında tamamladık. Geriye kalan %30’luk kısmında ise ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor.
Hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Bakanımıza teşekkür ediyorum. Hizmetlerimizin Karapınar Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Cumhuriyet döneminde yapılmayan asfalt bu dönemde yapılıyor”
Malatya’nın Sivas sınırında bulunan en son mahallesi olan Karapınar Mahallesini ziyaret ettiklerini belirten AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi de, “Malatya’nın en ücra noktalarından biri olan Karapınar Mahallemizi Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında bütün ekibine teşekkür ediyorum. Karapınar mahallemizin her noktası Malatya’mıza yakışır bir şekilde sıcak asfalt ile kaplanmış. Malatya’da gitmiş olduğumuz bütün kırsal mahallelerin bu şekilde asfaltlandığını görüyoruz. Cumhuriyet döneminde yapılmayan asfaltın bu dönemde kırsal mahallelerimize yapıldığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu çalışmalar kırsal mahallelerimizin gelişimi için çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bu hizmetlerin artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
67 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
67 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Huzurevinde hasat şenliği
Huzurevinde hasat şenliği
"Murat Dağı Kütahya için büyük bir zenginlik"
"Murat Dağı Kütahya için büyük bir zenginlik"
Başkan Işıksu’dan öğrencilere moral ziyareti
Başkan Işıksu’dan öğrencilere moral ziyareti

Malatya Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:06
Sabah
06:27
Öğle
12:18
İkindi
15:27
Akşam
17:59
Yatsı
19:15

Malatya Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Badem Eczanesi
Merkez
Bakan Eczanesi
Merkez
Bereket Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Melike Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Tüfenkci’den Bakan Albayrak’a teşekkür
Tüfenkci’den Bakan Albayrak’a teşekkür
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Başkan Gürkan’a scada brifingi
Başkan Gürkan’a scada brifingi
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
Kaya Covid-19’a yenildi
Kaya Covid-19’a yenildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.