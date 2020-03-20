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Başkan Gürkan: “Nevruz, sevginin, düşmanlığın değil dostluğun bayramıdır”

MALATYA HABERLERİ  | 20.03.2020 16:23 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Nevruz Bayramı nedeniyle, "Nevruz, sevginin, düşmanlığın değil dostluğun bayramıdır” dedi.Nevruz Bayramının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirten Başkan Gürkan mesajında, “Nevruz Bayramı yeni günün, yeni baharın müjdecisi, toprağın uyanışı ve berekete dönüşünün adıdır.

Başkan Gürkan: “Nevruz, sevginin, düşmanlığın değil dostluğun bayramıdır”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Nevruz Bayramı nedeniyle, "Nevruz, sevginin, düşmanlığın değil dostluğun bayramıdır” dedi.
Nevruz Bayramının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirten Başkan Gürkan mesajında, “Nevruz Bayramı yeni günün, yeni baharın müjdecisi, toprağın uyanışı ve berekete dönüşünün adıdır. Nevruz ayrışmanın değil bütünleşmenin kavganın değil barışın, nefretin değil sevginin, düşmanlığın değil dostluğun bayramıdır. Yüzlerce yıldır kökü aynı maziden gelen ve geleceği beraberce inşa ederek huzur içinde yaşayan kutlu milletimizin bayramıdır. Bu gittiği topraklara hak ve adalet dağıtan, ayak bastığı yeri Anayurt yapan iradenin bayramıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Malatyalı hemşehrilerim olmak üzere ülkemizin ve aynı kültürü paylaşan diğer ülke insanlarının Nevruz Bayramı’nı kutluyor, dünyamıza huzur, barış ve sağlığın egemen olduğu daha güzel günlerin başlangıcı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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