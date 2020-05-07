Başkan Gürkan, Tecde - Bostanbaşı yolunda inceleme yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe Yeşilyurt Tecde Mahallesini Bostanbaşı Mahallesine bağlayacak yol projesinde sona yaklaştı. 1.3 kilometre uzunluğunda 35 metre genişliğindeki yol projesi Altın Kayısı Bulvarını, Bosna Caddesiyle birleştirecek.

İhtiyaç olan 1.3 kilometrelik yolun 500 metrelik bölümü Büyükşehir Belediyesi tarafından açıldı. 800 metrelik bölümde ise çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da devam eden çalışmaları yerinde inceleyip, yol çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. İnceleme programına, Büyükşehir Belediyesi ilgili birim sorumluları, daire başkanları ve şube müdürleri ile Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit de eşlik etti. Bölgede ihtiyacı hissedilen 1.3 kilometre uzunluğundaki imar yolunun 500 metrelik bölümünün açıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yolumuz 35 metre genişliğinde açılıyor. Yakınca’dan şehrin doğusuna doğru gelmek isteyen bir vatandaşımız, çevre yolu trafiğine girmeden Yakınca, Bosna Caddesi, açtığımız bu yeni yol, Altın Kayısı Bulvarı, Mıhlıdut, Fahri Kayahan Bulvarı oradan da Güney Kuşak Yolunu kullanarak Malatya’nın diğer yakasına geçebilecek. 800 metrelik açılmayan bölüm üzerinde tarım arazileri var. Biz gerekli kamulaştırmaları yaparak çalışmalara devam ediyoruz. Bu çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığıyla ortak yapıyoruz. Bu yollarımıza paralel olarak bölgemizde 2 yolumuz daha var. Bu yollar açıldıkça kent içi ulaşım rahatlayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.



