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Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti

MALATYA HABERLERİ  | 22.05.2020 17:03 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları kapsamında kamulaştırma çalışmalarının devam ettiği Taştepe-Hanımınçiftliği Kentsel Dönüşüm 1.

Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları kapsamında kamulaştırma çalışmalarının devam ettiği Taştepe-Hanımınçiftliği Kentsel Dönüşüm 1. Etap çalışmaları kapsamında Taştepe mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Belediye binasında gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, daire başkanları, ilgili şube müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Kamulaştırma çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak büyük gayret ve çaba içerisinde olduklarını belirten Başkan Gürkan, “Yol medeniyettir, yol hakka ve hakikate açılan bir güzergâhtır. Biz ele ele vereceğiz, bu şehrin insanlarının yaşayabileceği huzurlu, çağdaş ve modern anlamda trafik sıkıntısı olmayan yeşil alanları fazla sosyal ve kültürel anlamda aktif bir belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak kamulaştırma çalışmaları kapsamında karşılıklı rızaya büyük önem vermekteyiz. Çalışmalarımızda adil, adaletli ve eşit olmanın gayret ve çabası içerisindeyiz.
30 metre genişliğinde ve 16 kilometre uzunluğundaki kuzey kuşak yolunun kangren haline gelmiş Melekbaba, Taştepe, Hanımınçiftliği, Battalgazi mahallelerine denk gelen kısımdaki parsel sahipleri ile gerekli görüşmeleri yapıp anlaşma sağlanan parsel sahiplerinin ücretleri hesaplarına yatırılmıştır. Bu kapsamda hak sahiplerine toplamda yaklaşık 25 milyon kamulaştırma bedeli ödenecektir. Kuzey Kuşak Yolu proje alanı içerisinde yaklaşık 3 bin vatandaşımız yaşamaktadır. Proje kapsamında hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecektir” şeklinde konuştu.
Gürkan’a teşekkür
Yıllardır süregelen bir sorunun ortadan kaldırıldığını belirten parsel sahipleri, “Yıllardan beri süregelen bir sorundu kamulaştırma. Çok şükür bu sorunumuz yıllar sonrada olsa çözülmüş oldu. Sorunumuzun çözümünden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dediler.

Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti

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