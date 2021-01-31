Başkan Gürkan’dan, karla mücadele çalışmalarına kontrol

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin kırsalda ve merkezde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Şehir merkezinde buzlanmaya yönelik önlemler alınırken, kırsalda ise yol açma çalışmaları devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Alt Yapı Koordinasyon Merkezi’nde (AYKOME) çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. AYKOME’ye bağlı ekiplerin yol açma, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü alanları AYKOME merkezinden takip eden Başkan Gürkan, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert’ten çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.

Mert: “Kendi araçlarımızla karla mücadelemizi sürdürüyor”

Malatya genelinde başlayan ve devam eden kar yağışı sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Şuanda Malatya’da 13 ilçede 400 araç ve 800 personelle yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. 11 ilçemizde sabit ekiplerimiz sahada bakım evlerinde çalışmaya devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beraber ekiplerimiz aynı tempoyla inşallah bir sorun olmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. 11 ilçenin bütün yollarını bizler açtığımız için yaklaşık 700 ile 800 mezra yolumuz tamamen kapalı. Kısa zamanda kapalı yollarımızı da açıp çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle belirtmek isterim ki her yıl kar yağışında karla mücadele için araçlar kiralardık. Bu yıl içerisinde yeni aldığımız araçlarla birlikte tamamen kendi araçlarımızla karla mücadelemizi sürdürüyoruz. Hiçbir alanda kiralık aracımız yok. Bu konuda Sayın Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.