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Başkan Gürkan’dan, karla mücadele çalışmalarına kontrol

31.01.2021 19:07 | Son Güncelleme:
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Başkan Gürkan’dan, karla mücadele çalışmalarına kontrol

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin kırsalda ve merkezde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin kırsalda ve merkezde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Şehir merkezinde buzlanmaya yönelik önlemler alınırken, kırsalda ise yol açma çalışmaları devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Alt Yapı Koordinasyon Merkezi’nde (AYKOME) çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. AYKOME’ye bağlı ekiplerin yol açma, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü alanları AYKOME merkezinden takip eden Başkan Gürkan, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert’ten çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.

Mert: “Kendi araçlarımızla karla mücadelemizi sürdürüyor”
Malatya genelinde başlayan ve devam eden kar yağışı sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Şuanda Malatya’da 13 ilçede 400 araç ve 800 personelle yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. 11 ilçemizde sabit ekiplerimiz sahada bakım evlerinde çalışmaya devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beraber ekiplerimiz aynı tempoyla inşallah bir sorun olmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. 11 ilçenin bütün yollarını bizler açtığımız için yaklaşık 700 ile 800 mezra yolumuz tamamen kapalı. Kısa zamanda kapalı yollarımızı da açıp çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle belirtmek isterim ki her yıl kar yağışında karla mücadele için araçlar kiralardık. Bu yıl içerisinde yeni aldığımız araçlarla birlikte tamamen kendi araçlarımızla karla mücadelemizi sürdürüyoruz. Hiçbir alanda kiralık aracımız yok. Bu konuda Sayın Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

Gürkan, “ Vatandaşlarımız müsterih olsun, ekiplerimiz sahada”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 13 ilçeyle koordineli bir şekilde kar yağışının başlamasıyla birlikte çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Başkan Gürkan, “ Malatya merkezde başlayan kar yağışı ile birlikte şuanda merkezde ana arterlerimizin tamamı açık durumda tutuluyor. Gece saatlerinden itibaren ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Ayrıca AYKOME’nin daha önce almış olduğu kararlar doğrultusunda 13 ilçeyle koordinasyonlu bir şekilde karla mücadelemiz devam etmektedir. Kırsal bölgelerimiz ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışının sürekli olarak devam etmesi nedeniyle bölgelerimizde 800 personel 400 araçla yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz kırsal bölgelerimizdeki yol açma çalışmalarına 7 gün 24 saat olarak geceli gündüzlü devam ediyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun, bizim ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Koordinasyon içerisinde yoğun çalışan ekiplerimiz tuzlama, karla mücadele ve yol açma çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışının var senesi olarak, bereket olarak düşünürsek akşama saatlerine kadar kapalı olan yollarımızın da açılacağına inanıyorum. Karla mücadele çalışmalarını yapan sahadaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sahada mücadele eden bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çalışmalarımızı yürüten Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanımızı, ekiplerini ve 13 ilçemizde çalışmalarda bizlerle birlikte olan değerli arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan’dan, karla mücadele çalışmalarına kontrol

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