Başkan Gürkan’dan organik tarıma destek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’nın Arguvan ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. İlçe belediyesi ziyaretinden sonra organik tarım yapan bir çiftçiyi ziyaret eden Başkan Gürkan, Narmikan kavunu, karpuzu ve yerli domatesi inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’la bir araya gelerek bur süre görüştü. Arguvanlıların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Gürkan, daha sonra organik tarım yaparak sebze yetiştiren bir çiftçiyi ziyaret etti. Çiftçilere her zaman destek olduklarını belirten Başkan Gürkan, Narmikan kavunu, karpuzu ve domatesini inceledi. Başkan Gürkan, yaptığı açıklamada, “Malatya’nın suyunun ve toprağının bol alması, son süreç içerisinde kooperatiflerimiz ile çiftçilerimizin organik tarıma yönelmesi Malatya için önemli bir kazanımdır. Burada gördüğümüz gibi sebzelerin organik olarak yetiştirilmesiyle hem çiftçilerimiz açısından hem sağlık açısından hem de ekonomi anlamında önemli bir katma değer üretilmiş oluyor” dedi.

Aynı zamanda sağlıklı bir toplum için genetiği bozulmamış sebze meyvelerin olmasının önemli olduğu kanaatinde olduğunu kaydeden Başkan Gürkan, “Böyle ürünlerin toplum nezdinde önemli bir talep gördüğüne şahit oluyoruz. Bu anlamda Arguvan İlçemizde çiftçi kardeşimizin kendi ürünlerinden elde ettiği tohumları tekrar toprakla buluşturup ürettiği sebzeleri görüyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz, bol kazançlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Başkan Gürkan, üreticiden satın aldığı kavunu beraberindekilere ikram etti. Kavunu, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, doğrayıp hazırlayarak hazır bulunanlara tattırdı.



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