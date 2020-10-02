Başkan Gürkan’dan tabela hassasiyeti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentin estetiğine uymayan tabelalar olduğunu belirterek, “Bu konuda pilot bir uygulama başlatıp hepsinin bir standarda getirilmesi gerekiyor” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu Ekim ayı toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlığında toplandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın açılış konuşmalarını yaptığı toplantıya Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu üyelerinin yanı sıra Yeşilyurt Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Kent Konseyi, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlar Odası, Plancılar Odası temsilcileri de katıldı. Toplantıda, şehirde ortak kullanım alanlarında görsel kaliteyi etkileyecek olan büfeler, totemler, tabelalar, duraklar, kent mobilyaları, cephe düzenlemeleri gibi konular ele alındı.

“Görevinizi yapmadığınız zaman tabiat boşluk kabul etmez”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Kent Estetik Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, “Kent Estetik Kurulunun görevi; kentte, kentin estetiğine uymayan yapıların, alanların kent estetiğine uymayan binalar da dâhil olmak üzere yapılara bir formülle müdahale etme hadisesidir. Kent estetik kurulu yeri geldiği zaman bizim billboardlara, astığımız pankartlara, yeri geldiği zaman benim imar ruhsatı verdiğim binaya da müdahale etmelidir. Kent estetik kurulunun böyle bir görevi var. Benim sizlerden ricam herkes görevleri dâhilinde rapor yazıp doğru ve yanlış olan işlerin belirlenmesini sağlamasıdır.

Görevinizi yapmadığınız zaman tabiat boşluk kabul etmez. Resmi yazı ile kentin estetiğine uymayan yapıları, işleri bizlere bildireceksiniz. Yeri geldiği zaman başkanın yaptığı işlerde bu yanlış diyebileceksiniz. Bunu dediğiniz zaman işinizi yapmış olursunuz. Herkes görevini doğru yaparsa yapılan işlerde problem olmaz ama görevini yapmadığı zaman yapılan işlerde problem olur. Kurulun görevi doğruyu söylemek ve kentimizin estetiğini bozan yapılarla ilgili raporlar hazırlayıp bizleri doğru yönlendirip kentimizin estetiğini korumaktır. Biz şehrimizde yaşayan hemşerilerimizin hukukuna riayet edeceğiz. Hemşerilerimiz ‘benim belediyem insanın sağlığına, psikolojisine aykırı yerlere yapı ruhsatı vermez’ diyor. Onun için hemşerilerimizin dediği gibi kentimizin yapısını ve estetiğini bozan işlere onay vermeyeceksiniz” şeklinde konuştu.