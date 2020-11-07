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Başkan Gürün adaylara başarılar diledi

MUĞLA HABERLERİ  | 07.11.2020 12:42 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine alınacak olan 70 İtfaiye eri başvurularının tamamlanmasının ardından 10 Kasım’a kadar sürecek olan parkurda uygulamalı sınav ve mülakatlar devam ediyor.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek boş kadrolar için başvurular 12-16 Ekim tarihleri arasında yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine alınacak olan 70 İtfaiye eri başvurularının tamamlanmasının ardından 10 Kasım’a kadar sürecek olan parkurda uygulamalı sınav ve mülakatlar devam ediyor.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek boş kadrolar için başvurular 12-16 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Yapılan başvurular sonucunda 70 kişilik kadro için Türkiye’nin farklı illerinden 500 başvuru yapıldı. Başvurular sonrası parkurda uygulamalı sınav ve mülakatlar başladı.
Başvurular sonrası 13 kadın, toplam 272 asil aday 2 Kasım Pazartesi günü başlayan ve 10 Kasım’a kadar devam edecek uygulamalı parkurda ter akıtıyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında yapılan sınavlara katılan erkek ve kadın adaylar önce parkurda uygulama sınavından geçiyor. Uygulamalı parkurun ardından oluşturulan heyet önünde mülakata alınıyorlar.

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