YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Başkan Gürün: “Anne sonsuz sevgiyle fedakarlığın vücut bulmuş halidir”

Başkan Gürün: “Anne sonsuz sevgiyle fedakarlığın vücut bulmuş halidir”

MUĞLA HABERLERİ  | 08.05.2020 15:56 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Gürün: “Anne sonsuz sevgiyle fedakarlığın vücut bulmuş halidir”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, her şeyimizi borçlu olduğumuz, fedakarlığın ve sonsuz sevginin anlamı tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.
Bir annenin yetiştirdiği evladıyla tüm dünyayı değiştirebildiğini, değiştirdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, annelerin fedakarlıkları, öz verileri yanında evlatları için bir öğretmen, bir sırdaş olduğunu belirtti.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Bir insan dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren sevgisiyle her zaman onu saracak ve bir ömür sonsuz sevgiyle onu kucaklayacak, koruyacak annesine emanettir. Haklarını hiçbir zaman ödeyeceğimiz annelerimiz karşılıksız sevgi, büyük fedakarlıkları ve ilk öğretmenimiz olarak sadece biz evlatlarını değil tüm toplumu yetiştirir. Bir anne bu yüzden tüm dünyayı değiştirebilir. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda cepheye sırtında çocuğu ile mermi taşıyan analarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir evlat yetiştiren Zübeyde annemiz sayesinde böyle güzel bir ülkede huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabiliyoruz.” dedi.
Toplumsal yapının temeli ailenin dayanak noktası, karşılıksız sevginin, güvenin, özverinin, fedakarlığın vücut bulduğu kadınların yani annelerin sadece yılın bir günü hatırlanmaması gerektiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bir demet çiçek, ya da hatırlanmanın onları mutlu edeceğini bilerek her zaman sevgi ve saygı ile yanlarında olduğumuzu annelerimize hissettirmemiz gerektiğini söyledi.
Başkan Gürün; “Sadece aile hayatında değil, sosyal hayatta, siyasette, sağlıkta, ekonomide kadınlarımız söz sahibi olmalı, eğitimleri ve idealleri ile çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık yüzünü her kulvarda temsil etmeli ve yetiştirdikleri evlatları ile geleceğimizi şekillendirmelidir. Dünyanın en özverili insanları, omuzlarında sadece hayatın yükünü değil, evlatlarının sorumluluğunu da taşıyan annelerimiz bizler için her gün özel olmalı, onları yılın her anı mutlu etmeliyiz. Bizlerden sevgi dışında hiç bir şey beklemeyen, bir demet çiçeğin, nasılsın anne demenin, hatırlanmanın onları mutlu edeceğini bilerek bu özel günde tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş annelerimizi de saygı ve özlemle anıyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Yıldırım Beyazıt mahallesinde gecekondular yıkıldı, yerine okul yapılacak

Yıldırım Beyazıt mahallesinde gecekondular yıkıldı, yerine okul yapılacak

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Muğla Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
04:24
Sabah
05:57
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:09
Yatsı
21:36

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Mustafa Tezcan Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Muğla’da korkutan deprem

Muğla’da korkutan deprem

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Tony Teodoridis Gözaltına Alındı

Tony Teodoridis Gözaltına Alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.