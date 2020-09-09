YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Başkan Gürün esnafı ziyaret etti

Başkan Gürün esnafı ziyaret etti

MUĞLA HABERLERİ  | 09.09.2020 15:16 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Sayar Özcan, İl Başkanı, Milletvekili, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Menteşe ilçe Başkanı ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlara hayırlı işler diledi.
Esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip hayırlı işler dileğinde bulunan Başkan Gürün ve beraberindeki heyet ziyaret sırasında korona virüs salgınına karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Pandemi süreci Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de ne yazık ki artarak devam ediyor. Her akşam günlük vaka sayıları ve hangi şehirlerde vakaların katlandığını endişe ile takip ediyoruz. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi ve üç kurala uymasıyla bu sıkıntılı süreci atlatacağız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalı, sadece kendimiz için değil tüm vatandaşlarımızın sağlığını düşünmeliyiz. Esnafımız ve birçok iş sektörü pandemiden olumsuz etkilendi. Umudumuzu yitirmeden hep birlikte bu günleri aşacak, sağlıklı, mutlu yarınlara birlikte yürüyeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor
Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor
Marmaris’te balıkçı barınağında yangın
Marmaris’te balıkçı barınağında yangın

Muğla Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
05:15
Sabah
06:37
Öğle
13:09
İkindi
16:43
Akşam
19:31
Yatsı
20:48

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Akkor Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Amiral Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Bodrum’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı
Bodrum’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İsviçre’nin Modern Seyyahı Muğla’da
İsviçre’nin Modern Seyyahı Muğla’da
Fransız kaptana travesti dayağı
Fransız kaptana travesti dayağı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.