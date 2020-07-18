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Başkan Gürün Marmaris’te incelemelerde bulundu

MUĞLA HABERLERİ  | 18.07.2020 12:02 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaretle başladığı programına CHP Marmaris İlçe Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Deniz Ticaret Odası, Şoförler Odası, Ticaret Odası, TURSAB Şubesi’ni ziyaret etti. Pandemi öncesi ve sonrası iade i ziyaretlerini yapamadıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Marmaris ilçesinde ziyaretler ve Büyükşehir hizmet alanlarında incelemelerde bulunduklarını belirtti.
Birlikte aileyiz, birlikte Muğla’yız
Başkan Gürün, Büyükşehir Belediye’mizin yeni sloganını biliyorsunuz “Birlikte Aileyiz, Birlikte Muğlayız” 13 ilçemize önem ve aciliyet sırasına göre yatırımlarımızı ve projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bodrum’dan Seydikemer’e büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin daha huzurlu ve mutlu bir şehirde yaşaması için ihtiyaçlarını, yapılması gerekenleri planlıyoruz” dedi.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e ziyareti için teşekkür ederken ilçe belediyeleri ve Büyükşehir uyum içinde çalıştıklarını Marmaris özeli Muğla genelinde birlikte vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için uğraş verdiklerini söyledi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve beraberin deki heyet programın devamında oda ziyaretleri gerçekleştirdi ve İçmeler, Asparan tesisleri, Aksaz yolunda incelemelerde bulundu.

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