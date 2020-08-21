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Başkan Gürün: “Patlayan hatların bize maliyeti 30 milyon lira

MUĞLA HABERLERİ  | 21.08.2020 14:11 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Gürün: “Patlayan hatların bize maliyeti 30 milyon lira

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Bodrum Belediyesi’nin Turgutreis Mahallesindeki açılışında yaptığı konuşmada, sürekli patlayan su hatları nedeniyle su ve maliyet kaybı yaşadıklarını açıkladı.
Başkan Gürün, “Bodrum’da DSİ’nin yaptığı su hatlarının değiştirilmesi gerektiğini raporlarla tespit ettik. Döşenen malzemenin defolu olduğu ve hepsinin değiştirilmesini gerektiğini söyledik. Bin 780 patlak meydana geldi. 4,5 milyon metreküp su boşa aktı. Onarım ve su kaybının Büyükşehir’e maliyeti en az 30 milyon lira” dedi.
Bodrum Turgutreis’te Bodrum Belediyesi’nin Turgutreis Amiral Kafe Restaurant açılışında halka seslenen Başkan Gürün, “Geçenlerde DSİ’nin Bodrum ile ilgili ihaleye çıkacağı haberi geldi ve sevindik. Sonra nedense ihaleyi iptal ettiler. Hala CTP malzemeden yapılan hatlar patlamaya devam ediyor. Bin 780 patlak meydana geldi. Biz tamir ediyoruz. Patlayan sulardan 4,5 milyon metreküp su kaybımız var. Bodrum’un suyu yok. O arada sondaj yapıyoruz. Su eksikliğini tamamlamaya çalışıyoruz. Onarım ve su kaybıyla ilgili maliyetimiz en az 30 milyon lira” dedi.
Başkan Gürün: ”Alt yapı yatırımlarını yazlık nüfusa göre yapıyoruz”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Büyükşehir olarak 83,5 milyon Euro’luk krediyi alt yapı için aldık. Bu kredinin en az dörtte üçü Bodrum’a yatırım olarak kullanılacak. Bodrum’un üstü milleti yakıyor, altı Ahmet Başkanımla beni yakıyor. Biz Bodrum’un yerleşik nüfusuna göre alt yapı yapmıyoruz. Bodrum’un yazlık nüfusuna göre alt yapı yapıyoruz. Muğla 967 bin nüfusa sahip. Biz 5 milyon nüfusa göre alt yapı, kanalizasyon, arıtma ve içme suyu projesi yapıp ona göre yatırım yapıyoruz. Bununla ilgili kesinlikle merkezi hükümetin, Turizm Bakanlığının, Çevre Bakanlığının Bodrum’a özel bir katkı yapması lazım. El birliğiyle dünyanın ve ülkemizin incisi Bodrum’un alt yapı sorununu bitirmeliyiz” dedi.

Başkan Gürün: “Patlayan hatların bize maliyeti 30 milyon lira

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