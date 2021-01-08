Başkan Gürün’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Demokrasi temelli, özgürlüklere önem, değer veren toplumlarda basının dördüncü kuvvet olarak halkın tarafsız, doğru ve gerçek bilgiye ulaşması için çalıştığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ülkemizde de basının tekrar bir kuvvet, rehber, okul olarak görülmesi gerektiğini, siyasi baskıların olmadığı, demokratik bir ortamda mesleği gazetecilik olan emekçilerin özgürce doğru, gerçek ve tarafsız haberler yaparak halka ulaşması gerektiğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Günümüzde bilgiye, habere ulaşmak ne kadar kolaylaşsa da mesleği gazetecilik olan, araştıran, sorgulayan, kalemi ve düşünceleri özgür, milletin sözcüsü gazetecilere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ne yazık ki demokratik olmayan, iktidarın varlığını sürdürmek için baskılarla yandaş haline getirdiği ülkelerde basın tek ses olmakta ve halka doğru ve gerçek bilgiler ulaşmamaktadır. Ülkesinin yararı ve geleceği için gerçeği yazan gazetecilerde ne yazık ki özgürlükleri elinden alınarak susturulmaya çalışılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakıldığında kurtuluşta ve kuruluşta özgür basına büyük önem verilmiş, bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1918 yılında Minber, 1919 yılında İrade-i Milliye, 1920 yılında Hakimiyet-i Milliye gazeteleri, 1920 yılında da ilk Türk haber ajansı olan Anadolu Ajansı kurulmuştur. Atatürk basın için; “Basın milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve doğru yolu göstermede, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, özetle bir milletin saadet hedefi olan müşterek istikamette yürümesini teminde basın, başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir” demiştir.

Basını bir okul, bir kuvvet ve rehber olarak gören Türkiye Cumhuriyeti’nden ne yazık ki son yıllarda basın özgürlüğü sıralamalarında sonuncu, tutuklu gazeteci sayısında lider bir ülke konumuna geldik. Oysa basın doğruyu, gerçekleri olduğu gibi yazarak toplumu aydınlatabilmeli, gazeteciler de mesleklerini özgür, demokratik bir ortamda yapabilmelidir. Bu düşüncelerle tarafsız, ilkeli, gerçek haberleri ile halkını bilgilendiren, kalemine, mesleğine sadık, milletin sözcüsü olan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, Atatürk devrimleri yolunda çağdaş bir Türkiye için basın emekçilerine de büyük görevler düştüğüne inanıyorum” dedi.

