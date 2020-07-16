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Başkan Gürün’den Arastada esnafına ziyaret

MUĞLA HABERLERİ  | 16.07.2020 14:41 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Menteşe ilçesi Arasta bölgesinde esnaf ve işyeri ziyaretinde bulundu. Başkan Gürün esnafla sohbet edip hayırlı işler dileğinde bulundu.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Menteşe’de esnaf ziyaretinde bulundu. Başkan Gürün, esnafla sohbet edip hayırlı işler dileklerinde bulundu. Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan ziyarette Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Menteşe ilçemizin göbeği, Arasta bölgesinin daha hareketli olması, yerli ve yabancı turistlerin bu tarihi dokuyu ziyaret etmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Arasta’daki dükkanların yenilenmesi, inşaatı bitmek üzere olan Yağ Hali projesi ve çok önem verdiğimiz Saburhane projesiyle bu iki kültürel dokuyu birleştireceğiz. Kültür turlarının yapılacağı, yerli ve yabancı turistlerin Muğla ve Rum evleri arasında dolaştığı bir merkez hayal ediyoruz. Buradaki esnafımız da bu değişimde en önemli aktör olacak. Yeni normalleşme sürecinde rehavete kapılmamamız gerekiyor. Üç kurala uyalım. Hijyen, maske ve sosyal mesafe. Kurallara uyduğumuz takdirde pandemisiz güzel günleri yeniden hep birlikte yaşayacağız” dedi.

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