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Başkan Gürün’den ’Babalar Günü’ mesajı

MUĞLA HABERLERİ  | 19.06.2020 16:10 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Gürün mesajında, “Her yıl Haziran aylının üçüncü haftasını Babalar Günü olarak kutluyoruz.

Başkan Gürün’den ’Babalar Günü’ mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Gürün mesajında, “Her yıl Haziran aylının üçüncü haftasını Babalar Günü olarak kutluyoruz. Bizler için güvenin ve gücün simgesi babalarımıza hediyeler alıyor, onları bu özel günde mutlu etmeye çalışıyoruz. Başımızın tacı anne babalarımızı sadece yılın belirli günleri değil her günü hatırlamalı ve saymalıyız. Toplumsal yapının temeli ailelerde gücün, otoritenin, saygının simgesi, evlatların da ilk kahramanları, ilk oyun arkadaşları babalardır. Babalar evlatlarına annelerimiz kadar sevgilerini göstermeseler de, söylemeseler de aslında her şeyi evlatları için yaparlar. Ailesinin daha mutlu, daha rahat yaşaması için gece gündüz çalışan, bütün fedakâr babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum” dedi.

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Merkez
Sabancı Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Bodrum
Ceren Eczanesi
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Durusu Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
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