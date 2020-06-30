Başkan Gürün’den Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Türkiye’nin ve özellikle Muğla’nın deniz ve denizcilik bakımından önemli potansiyele sahip olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 1926 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çıkarılan Kabotaj Kanunu ile denizlerde de egemenliğin Türk yurttaşlarına verildiğini belirtti.

“Barbaros’un, Turgut Reis’in, Sadun Boro’nun emaneti denizlerimizi korumalıyız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Üç tarafı denizlerle çevrili, Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan stratejik bir öneme sahip coğrafyada bulunan ülkemizin denizlerinde egemenlik ve bağımsızlık 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile kazanılmıştır. Denizlerimiz, göllerimiz, akarsularımız, boğazlarımız, körfez, liman ve koylarımız deniz ulaşımı, balıkçılık, kıyı tesisleri, yat limanları, gemi inşası gibi birçok alanda ekonomik anlamda da fayda ve yarar sağlamaktadır. Muğla’mız 1480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip ili olmakla birlikte denizlerde, yat limanları, kıyı tesisleri ile ülkemizin en önemli deniz turizmi merkezidir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuzdaki Fethiye, Bodrum, Marmaris Yat Limanları, Milas Güllük Tekne Atım Çekim yerinde vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet vermek ve denizlerimizi korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyük mücadelelerin, savaşların kazanıldığı, Barbaros’un, Turgut Reis’in, Sadun Boro’nun emaneti, eşsiz güzellikleri ile şanslı olduğumuzu hissettiren, bizlere ekonomik olarak da gelir sağlayan, kara sularımızın, kıyılarımızın kıymetini bilmeli, kamu kurumları ve bireysel olarak da bu değerlerimizi korumalıyız. Kabotaj Kanunu ile yurttaşlarının haklarını, özgürlüklerini denizlerde de koruyan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz; denizciliği, Türkün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.” Sözüyle hareket etmeli, denizciliğimizi daha da geliştirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm denizcilerin, denizlere gönül verenlerin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

