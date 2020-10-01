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Başkan Gürün’den koca çınarlara ziyaret

MUĞLA HABERLERİ  | 01.10.2020 16:44 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsaldaki Çınarlar projesi ile il genelinde sağlık, hane temizliği, bakım, onarım gibi ihtiyaçlarını karşıladığı yaşlılardan Ayşe Özkaya ve Hüseyin Yılmaz’ın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ndeki misafiri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsaldaki Çınarlar projesi ile il genelinde sağlık, hane temizliği, bakım, onarım gibi ihtiyaçlarını karşıladığı yaşlılardan Ayşe Özkaya ve Hüseyin Yılmaz’ın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ndeki misafiri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün oldu. Başkan Gürün hal, hatır sormak ve Dünya Yaşlılar Günü’nü kutlamak için Ayşe Özkaya ve Hüseyin Yılmaz’ı evlerinde ziyaret etti.
Menteşe ilçesi Dirgeme Mahallesi’nde ikamet eden Ayşe Özkaya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ziyaretinden çok mutlu olduğunu ve Büyükşehir ekiplerinin kırsaldaki çınarlar hizmetinden çok memnun olduğunu söyledi. Uzun zamandır yalnız yaşayan, kızının her gün ziyaret ettiği Ayşe Özkaya ekiplerin sık sık geldiğini ve kendisiyle ilgilendiklerini bu hizmetlerin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün sayesinde kendilerine ulaştığını belirterek hizmetleri için Başkan Gürün’e teşekkür etti.
Bir diğer ziyarette de Hüseyin Yılmaz 75 yaşında olduğunu, yalnız yaşadığını, herhangi bir eksiği olduğunda Büyükşehir Belediyesi ekiplerine söylediğini ve çocukların hemen getirdiğini belirtti. Kırsaldaki çınarlar hizmetinden çok memnun olduğunu söyleyen Hüseyin Yılmaz ziyareti için de Başkan Gürün’e teşekkür etti.
Muğla’nın 13 ilçesi, 569 mahallesinde yaşayan vatandaşlarının Büyükşehir hizmetleri ile her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bu büyük coğrafyada “birlikte aileyiz birlikte Muğlayız” dedi.
Başkan Gürün; “7 den 70’e tüm hemşehrilerimizin hizmetlerimizle yanlarında olmak için çalışıyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizde yaşlarının en olgun çağındaki koca çınarlarımızı hayat şartları yalnız bırakabiliyor ya da kimsesi olmadığı için bazı işlerini halledemez duruma getirebiliyor. Tam da bu noktada 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Kırsaldaki Çınarlar projemiz devreye giriyor. Büyükşehir ailesi olarak koca çınarlarımızın sağlığından bakımına, ısınmasından temizliğine, tamiratından alışverişine tüm işlerini ekiplerimiz zaman aralıklarıyla çözüyor. Onların sağlığı, sıhhati ve hayattaki mutluluğu bizler için çok önemli. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çünkü Birlikte Aile Birlikte Muğlayız. Hayat tecrübeleri ile bizlere rehber olan koca çınarlarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyorum.
Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti 407 haneye 4805 defa ulaştı
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılında hayata geçirdiği Kırsaldaki Çınarlar hizmeti ile özellikle kırsal bölgelerde 60 yaş üstü yalnız yaşayan ve hanesinin temizlik, bakım, onarım gibi ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal ve fiziksel destek mekanizmaları olmayan yaşlı vatandaşlarımızın hanelerin de yaşamlarını kolaylaştırıcı hizmetler 407 haneye 4805 defa götürüldü.

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Muğla Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:36
Sabah
06:55
Öğle
13:01
İkindi
16:21
Akşam
18:57
Yatsı
20:12

Muğla Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Genek Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Nur Alp Eczanesi
Bodrum
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