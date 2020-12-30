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Başkan Gürün’den yeni yıl mesajı

MUĞLA HABERLERİ  | 30.12.2020 12:13 | Son Güncelleme

2020’yi geride bırakıp 2021’yi karşılayacağımız yeni yılda en büyük temennisinin ‘Umut’ olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Gürün’den yeni yıl mesajı

2020’yi geride bırakıp 2021’yi karşılayacağımız yeni yılda en büyük temennisinin ‘Umut’ olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün unutulmaz sözünü hatırlattı; “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır, ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “2020 deyince ne yazık ki akıllara deprem, salgın, çığ, terör olayları, yangınlar, gözyaşı ve bir an önce geride bırakmak istediğimiz bir yıl geliyor. Halbuki 2020 yılına da sevdiklerimizle hep birlikte mutlulukla karşılamıştık. Geride bıraktığımız 2020 karamsarlıklar üzerine kurulu bir yıl olsa da bizlerin umudunu asla kıramadı. Deprem geldi Ayda bebek umut oldu, salgın geldi kahraman sağlıkçılarımız ve Türk bilim insanları dünyaya umut oldu, yangınlar, çığ hiçbiri umudumuzu yenemedi Türkiye tek yürek oldu. Umudun olduğu her yerde yarınlar için mutluluk tohumları yeşerdi.
“Umutsuz olmaya hakkımız yok”
Bundan yüzyıl önce, dört bir tarafı düşmanla çevrili, ülkeyi yönetenlerin gaflet içinde olduğu bir ortamda bir avuç kahramanla yola çıkan ve Türk Milleti’ne inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ulusa umut oldu ve “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim” dedi. Bizlerde Atatürk’ün yolunda, aydınlık yarınlar için, hiçbir engelin bizi yolumuzdan almasına müsaade etmeden ilerlemeye devam edeceğiz. Umutsuz olmaya hakkımız yok. 2021 yılının tüm dünyaya umut içinde barış, sağlık, mutluluk getirmesini diliyor, tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyorum” dedi.

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