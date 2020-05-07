YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Başkan Halil Başer: "Çevre ilçelere zorunlu olmadıkça seyahat etmeyelim"

Başkan Halil Başer: "Çevre ilçelere zorunlu olmadıkça seyahat etmeyelim"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.05.2020 09:44 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Belediye Başkanı Halil Başer Çavdarhisarlı vatandaşları ve Aizonai Antik Kenti’ni ziyarete gelmek isteyenleri uyardı.Aizonai Antik Kenti’nin Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olduğunu belirten Belediye Başkanı Halil Başer, ’’Saygıdeğer Çavdarhisarlı kardeşlerim.

Başkan Halil Başer: "Çevre ilçelere zorunlu olmadıkça seyahat etmeyelim"

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Belediye Başkanı Halil Başer Çavdarhisarlı vatandaşları ve Aizonai Antik Kenti’ni ziyarete gelmek isteyenleri uyardı.
Aizonai Antik Kenti’nin Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olduğunu belirten Belediye Başkanı Halil Başer, ’’Saygıdeğer Çavdarhisarlı kardeşlerim. Pandemi salgını son dönemde çevre ilçelerimizde hızlı bir artış göstermiştir. İlçemizde Kaymakamlık, kolluk kuvvatlerimiz ve belediyemiz tarafından aldığımız sıkı tedbirler ve dezenfekte çalışmaları ile köylerimizde ve ilçe merkezimizde her hangi bir vaka yoktur. Bu dönem içerisinde mümkün olduğunca ilçe dışına çıkmamaya gayret edelim. Evde kalmaya ve devletimizin bizden istediği kurallara uyalım. İnşallah bu salgından kısa sürede ülkemiz ve ilimiz kurtulacaktır’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Kütahya’da fidanlar evlere teslim

Kütahya’da fidanlar evlere teslim

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Van’ın işlek caddeleri trafiğe kontrollü açılıyor

Van’ın işlek caddeleri trafiğe kontrollü açılıyor

Kütahya Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:09
Sabah
05:47
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:06
Yatsı
21:37

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Germiyan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Gönül Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Kendi yetiştirdiği 7 çeşit elmadan sirke yapıyor

Kendi yetiştirdiği 7 çeşit elmadan sirke yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.