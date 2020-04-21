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Başkan Hamit Kılıç sanayi sitelerinde ve sebze halinde maske dağıttı

SAMSUN HABERLERİ  | 21.04.2020 17:16 | Son Güncelleme

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçedeki Büyük Sanayi Sitesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi ile Sebze ve Meyve Hali esnafına maske dağıttı.Samsun Bafra Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) ile mücadelede kapsamında etkin bir çalışma yürütüyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçedeki Büyük Sanayi Sitesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi ile Sebze ve Meyve Hali esnafına maske dağıttı.
Samsun Bafra Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) ile mücadelede kapsamında etkin bir çalışma yürütüyor. Maske dağıtımında Başkan Kılıç’a Büyük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Hüseyin Usta, Kızılırmak Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı D.Ali Yücel, Sebze ve Meyve Hal Müdürü Ethem Özen ile birlikte Dernek Başkanı Murat Şahin eşlik etti. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleşen ziyarette, sanayi esnafına korona virüse karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda da bulunan Başkan Kılıç, dağıtım ile ilgili yaptığı açıklamada, "İşleri gereği çok sayıda kişi ile muhatap olan sanayi sitesi ve sebze meyve halinde bulunan esnaflarımıza salgından korunmalarını sağlamak için maske dağıttık. Bu zor günleri el ele vererek, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek kısa sürede atlatacağız" dedi.
Türkiye’de görülen ilk korona virüs vakasının ardından ilçede gerekli bütün önlemleri aldıklarını ve sokaklarımızda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Kılıç, "Belediye olarak hemşehrilerimizin yoğun olduğu pazar yerlerimizde de maske dağıtımı yaptık. İhtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza maske ulaştırdık ve ulaştırmaya devam etmekteyiz. Tabi bu salgında kişisel hijyen, koruyucu ekipman ve sosyal mesafe oldukça önemli. Esnafımıza bu konuda uyarılarımızı da yaptık. Alınan tedbirlere uyar, kendimizi izole edersek hastalığın büyümesinin önüne geçeriz. Bu nedenle kendimiz ve sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Bu sıkıntıyı sosyal mesafe kurallarına uyarak ve gerekli tedbirleri alarak hep birlikte kısa sürede aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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