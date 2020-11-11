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Başkan Hançerli, 10 Kasım’da Atatürk’ü Evi’nde andı

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.11.2020 12:00 | Son Güncelleme

Avcılar Belediye Başkanı Av.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Avcılar’daki Atatürk Evi’ni ziyaret etti. Atatürk’ün odasını ziyaret ederek çiçek bırakan Hançerli, “Yaktığın meş’ale yolumuzu aydınlatıyor. Açtığın yolda yürüyoruz. Kurduğun Cumhuriyeti ilelebet yaşatmaya söz veriyoruz” dedi.

Turan Hançerli ayrıca Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına sosyal medya hesapları üzerinden bir video yayınladı. Atatürk’ün sevdiği şarkılardan olan “Ankara’nın Taşına Bak” isimli eseri kendi sesinden okuyan Hançerli, videoyu “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde Avcılarımızın her bir köşesinde saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz” notu ile paylaştı.
Başkan Hançerli’nin talimatıyla restore edilen Atatürk Evi Müzesi, 10 Kasım itibari ile ziyarete yeniden açıldı. Ambarlı Mahallesi’nde bulunan ve Atatürk’ün anısına bir salon, bir misafir odası, bir mutfak, hizmetli odası ve bir çalışma odası olarak düzenlen müze evini her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor.

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