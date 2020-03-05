Başkan Hançerli: “Bakanımızla kat artışı ve düşük faizli kredi modellerini görüştüm”

Avcılar’da düzenlenen “Deprem Gerçeği ve Avcılar” panelinde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “İstanbul’da deprem acil eylem planını ilk güncelleyen belediyelerdeniz. Yaklaşık 6 aydır İBB Meclisi İmar Komisyonu İmar Plan Notu değişikliği talebimizi bekletiyor. Ankara’da bakanımızla kat artışı ve düşük faizli kredi modellerini görüştüm” dedi.

CHP Avcılar İlçe Örgütü tarafından Zübeyde Hanım Nikah Sarayı Salonu’nda “Deprem Gerçeği ve Avcılar” konulu panel düzenlendi. Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu ve Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin konuşmacı olarak katıldığı panele CHP Avcılar İlçe başkanı Erdal Nas moderatörlük yaptı. Düzenlenen panelde, Avcılar’daki depreme dayanıklı binaların oluşturulması başta olmak üzere, belediyenin depreme hazırlığı ve alınacak önlemler dile getirildi. Paneldeki konuşmasında deprem öncesinde ve deprem sonrası için alınacak önlemleri açıklayan Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, “Avcılar’ı yenilemek, güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz” dedi.

"Deprem sonrası için acil eylem planımız şu anda hazır"

Başkan Hançerli, Avcılar’da yürüttüğü çalışmalar hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Depremin birinci saniyesinden sonra yapacaklarımız var, bir de depremden önce yapacaklarımız var. İstanbul’da deprem acil eylem planını ilk güncelleyen belediyelerdeniz. Deprem sonrası için acil eylem planımız şu anda hazır. Tatbikatlara başladık ve rutin bir şekilde sürdüreceğiz. Çok açık ve net bir durum var. Yapılarımız güvenli, sağlıklı yapılmamışlar. Önümüzdeki engellerin farkındayım. Çünkü ben de Avcılar’da yaşıyorum. Her biriniz komşumsunuz. Selam verip, selam alıyor, aynı dertleri yaşıyoruz. Avcılar’ı yenilemek, güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bir Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve AVBEL Tasarım AŞ’yi kurduk. Olası deprem sonrasında halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için belediye binamızı, yenisi yapılana kadar geçici olarak taşıdık.” “Sorunu çözmek için aylardır çırpınıyorum”

Başkan Hançerli konuşmasında, “Birçok komşum binasını yenilemeye karar verdi. Toplantılar yapıldı, uzlaşıldı. El birliği ile ‘yenileyelim bu binayı’ denildi. Sonra belediyeye gelip biz binamızı yenilemek istiyoruz’ dediğinizde arkadaşlarımız size ‘6 katlı binanızdan 2’sini silin öyle yenileyim’ dedi. Siz de arkadaşlarımıza kızdınız. Ama kızmayın. Onun suçu değil. İşte bu sorunu çözmek için aylardır çırpınıyorum” dedi.

“Bizden komşularımızı sokağa atmamızı istiyorlar”

Kentsel dönüşümün önündeki ekonomik engellere de değinen Hançerli “ Bu konu ile ilgili farklı yöntemler var. Bunlardan biri kat artışı. Bu bir finansman modeli. Başka yerlerde örnekleri var. Ama biz mevcut olanları bile yapamıyoruz. Bizden 6 katlı binada 2’sini çıkarmamızı, komşularımızı sokağa atmamızı istiyorlar. Bunların olmaması için İBB meclisinden çözüm istedik. Yaklaşık 6 aydır İBB Meclisi İmar Komisyonu İmar Plan Notu değişikliği talebimizi bekletiyor. Bunun dışında düşük faizli kredi modeli var. İş Bankası ile düşük faizli kredi konusunda bir protokol yaptık. Evini yenilemek isteyen herkesin düşük faizli kredi çekebilmesinin önünü açtık. Banka ile görüşmelerimizde, herkesin bu durumdan yararlanabilmesi için gerekirse ben kefil olacağım dedim. Üçüncü modelse verimli metrekare kullanımı. Avcılar’da incelemelerde bulunan mimarlar atıl durumda olan çok fazla alan olduğunu söylüyor. 120 metrekare daire şuanda 80 metrekare tasarlanacak daireden daha verimsiz. Dolayısıyla, dairelerin metrekarelerinin küçülmesi yöntemi ile de bir finansman kaynağı oluşturulabilir” şeklinde konuştu.

“Bakanımızla kat artışı ve düşük faizli kredi modellerini görüştüm”

Avcılar’daki kentsel dönüşümü ve İBB Meclisi’nde bekleyen İmar Plan Notu değişikliğini görüşmek için geçtiğimiz Salı günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret eden Hançerli “Bakanımızla kat artışı ve düşük faizli kredi modellerini görüştüm. Hatta geri ödemede 1 ya da 2 yıl erteleme yapılmasını teklif ettim. Konu hakkında çalışmalarının devam ettiğini, kaynak bulma ihtimallerinin olduğunu, bulunursa bunun gerçekleştirilebileceğini söyledi” dedi. “Ekmek gibi demir ve çimento da KDV’siz olsun”

Dayanışma ve güç birliği ile hareket edilmesi gereken bir dönemden geçildiğinin altını çizen Başkan Hançerli “Zor ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden geçiyoruz. Bugün ekmek KDV’siz. Demir ve çimento da KDV’siz olsun. Müteahhit komşum da yüzde 50, 40 kar elde etmesin. Bir seferberlik edasıyla çalışmak zorundayız. Ayrıca binalarımızın yenilenmesi konusunda komşularımızla anlaşamamak gibi bir seçeneğimiz yok. Söyledim yine söylüyorum. Çağırın, anlaşma görüşmeleri için ben de geleceğim” dedi.

Avcılar’da 2000 öncesinde ve sonrasında yapılan bütün binaları tespit ettiklerini belirten Hançerli, “ Her bir bina hakkında bilgimiz var. Güçlendirme yapılma ihtimali olan binalarımızla ilgili de uzman arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ayrıca 4 bölgede mimari tasarımlar yapılıyor. Gelişim Üniversitesi’nin 50’e yakın mimarlık öğrencisi ve hocaları bir mahallemizin yerinde dönüşümü ile ilgili baştan aşağı çalıştı” ifadelerine yer verdi.

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