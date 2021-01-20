Başkan Hançerli müjdeyi verdi: Yeşilkent’in 40 yıllık imar sorunu çözülüyor

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde uzun yıllardır süren imar planı sıkıntılarının çözülebilmesi, halkın beklenti ve gereksinimlerinin kısa sürede tespit edilerek yerinde karşılanabilmesi amacıyla Yeşilkent İmar Planı İletişim Ofisi açıldı.

Yeşilkent Mahallesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi’nin ortak kullanacağı İmar Planı İletişim Ofisi’nde, 1/5000 ölçekli Avcılar ilçesi Yeşilkent Revizyon Nazım İmar Planı hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirmek, sorun ve ihtiyaçlarını tespit etmek, birlikte karar verme olanaklarını geliştirmek, farkındalığı sağlamak ve yerel halk ile etkileşimi arttırmak amaçlanıyor. Katılımcı planlama modeliyle yürütülen çalışmalarla yaşayan ve uygulanabilir bir plan yapılması sağlanacak.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, yaklaşık 2 yıldır Avcılar’ın 8 mahallesinin dönüşümü ve dayanıklı kent inşası için İBB Meclisinin desteği ile çok önemli adımlar attıklarını, şimdi sırada Yeşilkent Mahallesi’ndeki imar sorunun çözümde olduğunu belirtti. Hançerli, söz konusu imar planının halkla beraber ortak akılla oluşturulacağını ve Mayıs Ayı’nda İBB Meclisi’nde görüşüleceğini belirterek şöyle konuştu:

“Yeşilkent’e imar geliyor. Hem de öyle kapalı kapılar arkasında ne olduğu belli olmayan vatandaştan kopuk bir imar değil. Yeşilkentli ile halkla iç içe birlikte yapılan bir imar geliyor. İşte katılımın ve şeffaflığın örneğidir bu ofis. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın çok değerli bürokratlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca burada halkın talepleri ve el birliği ile hazırlanacak olan imar planını onaylayacakları için İBB Meclisimize de şimdiden komşularım adına teşekkür ediyorum.”

Turan Hançerli kentteki tüm imar sorunlarını sırayla çözüme kavuşturulacağını vurgulayarak Yeşilkent halkını sürecin bir parçası olmaya davet etti. Hançerli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeşilkentli hemşehrilerimi bu önümüzdeki üç aylık süreçte bu ofise gelerek taleplerini iletmeye, sorularını sormaya, planın bir parçası olmaya davet ediyorum. “Her şey çok güzel olacak” demiştik, her şey çok daha güzel olmaya devam edecek. Hepimize hayırlı olsun.”

