YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Hançerli müjdeyi verdi: Yeşilkent’in 40 yıllık imar sorunu çözülüyor

Başkan Hançerli müjdeyi verdi: Yeşilkent’in 40 yıllık imar sorunu çözülüyor

20.01.2021 17:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde uzun yıllardır süren imar planı sıkıntılarının çözülebilmesi, halkın beklenti ve gereksinimlerinin kısa sürede tespit edilerek yerinde karşılanabilmesi amacıyla Yeşilkent İmar Planı İletişim Ofisi açıldı.Yeşilkent Mahallesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi’nin ortak kullanacağı İmar Planı İletişim Ofisi’nde, 1/5000 ölçekli Avcılar ilçesi Yeşilkent Revizyon Nazım İmar Planı hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirmek, sorun ve ihtiyaçlarını tespit etmek, birlikte karar verme olanaklarını geliştirmek, farkındalığı sağlamak ve yerel halk ile etkileşimi arttırmak amaçlanıyor.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde uzun yıllardır süren imar planı sıkıntılarının çözülebilmesi, halkın beklenti ve gereksinimlerinin kısa sürede tespit edilerek yerinde karşılanabilmesi amacıyla Yeşilkent İmar Planı İletişim Ofisi açıldı.
Yeşilkent Mahallesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi’nin ortak kullanacağı İmar Planı İletişim Ofisi’nde, 1/5000 ölçekli Avcılar ilçesi Yeşilkent Revizyon Nazım İmar Planı hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirmek, sorun ve ihtiyaçlarını tespit etmek, birlikte karar verme olanaklarını geliştirmek, farkındalığı sağlamak ve yerel halk ile etkileşimi arttırmak amaçlanıyor. Katılımcı planlama modeliyle yürütülen çalışmalarla yaşayan ve uygulanabilir bir plan yapılması sağlanacak.
Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, yaklaşık 2 yıldır Avcılar’ın 8 mahallesinin dönüşümü ve dayanıklı kent inşası için İBB Meclisinin desteği ile çok önemli adımlar attıklarını, şimdi sırada Yeşilkent Mahallesi’ndeki imar sorunun çözümde olduğunu belirtti. Hançerli, söz konusu imar planının halkla beraber ortak akılla oluşturulacağını ve Mayıs Ayı’nda İBB Meclisi’nde görüşüleceğini belirterek şöyle konuştu:
“Yeşilkent’e imar geliyor. Hem de öyle kapalı kapılar arkasında ne olduğu belli olmayan vatandaştan kopuk bir imar değil. Yeşilkentli ile halkla iç içe birlikte yapılan bir imar geliyor. İşte katılımın ve şeffaflığın örneğidir bu ofis. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın çok değerli bürokratlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca burada halkın talepleri ve el birliği ile hazırlanacak olan imar planını onaylayacakları için İBB Meclisimize de şimdiden komşularım adına teşekkür ediyorum.”
Turan Hançerli kentteki tüm imar sorunlarını sırayla çözüme kavuşturulacağını vurgulayarak Yeşilkent halkını sürecin bir parçası olmaya davet etti. Hançerli sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yeşilkentli hemşehrilerimi bu önümüzdeki üç aylık süreçte bu ofise gelerek taleplerini iletmeye, sorularını sormaya, planın bir parçası olmaya davet ediyorum. “Her şey çok güzel olacak” demiştik, her şey çok daha güzel olmaya devam edecek. Hepimize hayırlı olsun.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:48
Sabah
08:17
Öğle
13:20
İkindi
15:50
Akşam
18:13
Yatsı
19:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Derin Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

DATÜB Genel Başkanı Kassanov, 20 Ocak 1990 faciasını andı

DATÜB Genel Başkanı Kassanov, 20 Ocak 1990 faciasını andı

ECHO Summit'te "online ticaret" masaya yatırıldı

ECHO Summit'te "online ticaret" masaya yatırıldı

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Kış sporlarında Honor Watch GS Pro hayatı kolaylaştırıyor

Kış sporlarında Honor Watch GS Pro hayatı kolaylaştırıyor

Zimbabve Dışişleri Bakanı Moyo, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Zimbabve Dışişleri Bakanı Moyo, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.