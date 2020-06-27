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Başkan Hançerli: “Yoğun yağıştan ciddi oranda etkilenmedik”

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.06.2020 10:45 | Son Güncelleme

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, değişen iklim koşullarıyla birlikte gelen kuvvetli yağışlar sonrasında sahaya çıkarak incelemelerde bulundu.Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da görülen şiddetli sağanak ve dolu yağışı pek çok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, değişen iklim koşullarıyla birlikte gelen kuvvetli yağışlar sonrasında sahaya çıkarak incelemelerde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da görülen şiddetli sağanak ve dolu yağışı pek çok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, yağış sonrası ilçedeki mahallelere ziyaret düzenleyerek, olası su baskınları için alınan önlem çalışmalarını yerinde inceledi.
Hançerli, incelemeler sırasında esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Olası afetlere karşı tüm müdürlükleri ile hazır bir belediye olduklarının altını çizen Hançerli, “Afet yönetimi bugün en öncelikli konumuzdur. Her türlü afet öncesi korumaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Planlı ve koordineli çalışmalarımız sayesinde yoğun yağıştan ciddi oranda etkilenmedik. Bu sonucu almamızda emeği geçen herkese teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.
Hançerli, Yeşilkent Mahallesi’nde yapımı süren kent parkı, karakol, okul ve kreş inşaatlarını, İSKİ tarafından yürütülen alt yapı çalışmalarını ve İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek denetlemelerde bulundu. Hançerli, büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar için İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve ekiplere teşekkür etti.
İBB Avcılar İtfaiye Grup Amirliği’ni de ziyaret eden Hançerli, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için gösterdikleri yoğun çabadan dolayı tüm ekibe teşekkür etti. Hançerli, alt ve üst yapı çalışmalarının ilçe genelinde tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

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