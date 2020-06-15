Başkan Hançerli’den Bingöl depremi açıklaması

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Bingöl’de gerçekleşen ve çevre illerden de hissedilen 5.9 şiddetindeki depreme yönelik açıklamalarda bulundu.

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralananlara da acil şifa dileyen Hançerli;" Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 5.9 şiddetindeki deprem bize unutmamamız gereken bir gerçeği tekrar hatırlattı. 1999 yılında bu tecrübeyi en acı şekilde yaşamış bir ilçenin belediye başkanı olarak bir yıl önce göreve geldiğimde önceliğimin deprem olduğunun ve bu gerçekliği hiç bir zaman unutmayacağımın sözünü vermiştim. Son bir yıl içerisinde tüm çalışmalarımın merkezinde deprem gerçeği var. Deprem sadece Avcılar’ın değil tüm Türkiye’nin acil ve en öncelikli sorunudur. Bu yönde çalışmaların yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu. Hançerli;" Mücadelelerimiz neticesinde devam eden deprem çalışmalarımızı arttırdık. Kentsel yenilenmeyi destekledik. İlçemizde son bir yılda 194 binanın riskli olduğunu tespit ederek 122’sinin yıkımını gerçekleştirdik. Son bina güvenli hale gelene kader çalışacağız güçlü güvenli binalar için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. En büyük isteğim sadece Avcılar değil tüm Türkiye’de yapıların depreme dayanıklı ve güçlü hale getirilmesidir" dedi.