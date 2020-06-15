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Başkan Hançerli’den Bingöl depremi açıklaması

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.06.2020 13:15 | Son Güncelleme

Avcılar Belediye Başkanı Av.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Bingöl’de gerçekleşen ve çevre illerden de hissedilen 5.9 şiddetindeki depreme yönelik açıklamalarda bulundu.

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralananlara da acil şifa dileyen Hançerli;" Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 5.9 şiddetindeki deprem bize unutmamamız gereken bir gerçeği tekrar hatırlattı. 1999 yılında bu tecrübeyi en acı şekilde yaşamış bir ilçenin belediye başkanı olarak bir yıl önce göreve geldiğimde önceliğimin deprem olduğunun ve bu gerçekliği hiç bir zaman unutmayacağımın sözünü vermiştim. Son bir yıl içerisinde tüm çalışmalarımın merkezinde deprem gerçeği var. Deprem sadece Avcılar’ın değil tüm Türkiye’nin acil ve en öncelikli sorunudur. Bu yönde çalışmaların yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu. Hançerli;" Mücadelelerimiz neticesinde devam eden deprem çalışmalarımızı arttırdık. Kentsel yenilenmeyi destekledik. İlçemizde son bir yılda 194 binanın riskli olduğunu tespit ederek 122’sinin yıkımını gerçekleştirdik. Son bina güvenli hale gelene kader çalışacağız güçlü güvenli binalar için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. En büyük isteğim sadece Avcılar değil tüm Türkiye’de yapıların depreme dayanıklı ve güçlü hale getirilmesidir" dedi.

Depreme hazırlık kapsamında belediye olarak yürüttükleri çalışmalardan da bahseden Hançerli; "Deprem gerçekliğini hiç bir zaman aklımızdan çıkarmayarak üniversitelerle ortak çalışmalar yaptık. Avcılardaki tüm binaların röntgenini çekerek, karnesini çıkarttık. Kentsel yenilenme projelerinde Avcılar halkının haklarını korumak için iştirak şirketimiz olan AVBEL’i kurduk. Bir bankayla protokol imzalayarak kentsel yenilenmede Avcılar Modeli’ni oluşturduk.Yenilenme projelerinin her aşamasında halkımızın hukuki, fiziksel ve ekonomik haklarını koruyacağız. Kentimizdeki son bina güvenli hale gelene kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

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