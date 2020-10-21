YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Başkan Harıkçı’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Harıkçı’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.10.2020 12:37 | Son Güncelleme

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler günü dolasıyla yayınladığı mesajında, mesleğini onurla icra eden basın emekçilerinin gününü kutladı.Basın çalışanlarının oldukça zor şartlarda mesleğini icra ettiğini dile getiren Başkan Metin Harıkçı; “Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs en çok sahada çalışan basın mensubu arkadaşlarımızı etkilemiş, bir çok meslektaşımız hastalığa yenik düşmüştür.

Başkan Harıkçı’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler günü dolasıyla yayınladığı mesajında, mesleğini onurla icra eden basın emekçilerinin gününü kutladı.
Basın çalışanlarının oldukça zor şartlarda mesleğini icra ettiğini dile getiren Başkan Metin Harıkçı; “Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs en çok sahada çalışan basın mensubu arkadaşlarımızı etkilemiş, bir çok meslektaşımız hastalığa yenik düşmüştür. Ayrı şekilde dünyanın gündeminde olan ve devam eden savaşları yakından takip eden meslektaşlarımız her an ölümle burun buruna görevlerini icra edip, yaşanan sıcak gelişmeleri anında kamuoyua ulaştırmak adına ellerinden geleni yapmaktalar. Kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında uğraş veren kıymetli basın çalışanlarımızın ‘21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pislik içindeki evi altı kişilik temizleme ekibi 50 saatte temizledi! İşte son hali Pislik içindeki evi altı kişilik temizleme ekibi 50 saatte temizledi! İşte son hali
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış
Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Şehrin simgesi Cacabey Medresesinde üst örtü yapımı tamamlandı
Şehrin simgesi Cacabey Medresesinde üst örtü yapımı tamamlandı

Adıyaman Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:14
Sabah
06:34
Öğle
12:17
İkindi
15:20
Akşam
17:49
Yatsı
19:04

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Dünya Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Girne Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Adıyaman’da orman yangını korkuttu
Adıyaman’da orman yangını korkuttu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Sümer Anaokuluna, Yeşil Bayrak ödülü
Sümer Anaokuluna, Yeşil Bayrak ödülü
Vekil Toprak’tan, Turanlı’ya ziyaret
Vekil Toprak’tan, Turanlı’ya ziyaret
‘Ustalar kursiyerlerle buluşuyor’ etkinliği düzenlendi
‘Ustalar kursiyerlerle buluşuyor’ etkinliği düzenlendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.