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Başkan Hasan Avcı’dan kırsala ziyaret

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.10.2020 12:49 | Son Güncelleme

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, vatandaşlarla görüşmek, istek ve dertlerini dinlemek üzere kırsal mahallelere ziyaret gerçekleştirdi.Sosyal devletin en temel şartı olan ulaşılabilir olmak ve vatandaşlarının sıkıntılarını giderebilme hususunda başrolü üstlenmek, yerel yönetimlerin birincil görevleri arasında yer alır.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, vatandaşlarla görüşmek, istek ve dertlerini dinlemek üzere kırsal mahallelere ziyaret gerçekleştirdi.
Sosyal devletin en temel şartı olan ulaşılabilir olmak ve vatandaşlarının sıkıntılarını giderebilme hususunda başrolü üstlenmek, yerel yönetimlerin birincil görevleri arasında yer alır. Bu bağlamda sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen Altıeylül Belediyesi, ulaşılabilir olmaya devam ediyor.
Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti
Salgın hastalık tüm alışkanlıklarımızı değiştirdi. Fakat devlet ulaşılabilir olmayı sürdürüyor. Hasan Avcı liderliğindeki Altıeylül Belediyesi, sosyal belediyeciliği merkez-kırsal ayırt etmeksizin devam ettiriyor. Kutludüğün, Meryemdere, Kuyualan, Ertuğrul, Bahçedere, Küpeler, Yeşilyurt ve Çukurhüseyin kırsal mahallelerini ziyaret eden Başkan Avcı, vatandaşlarla buluştu.
Başkan Avcı, "Sizin derdiniz benim derdim"
Başkan Hasan Avcı, Altıeylül İlçesi’ne bağlı kırsal mahallelerde vatandaşların sorunlarını tek tek dinledi. Avcı, mahalle muhtarlarının da katılımıyla gerçekleşen buluşmalarda mevcut sorunların giderilmesi ve olası sorunların önlenmesi için vatandaşlarla birlikte beyin fırtınası yaptı. Vatandaşlara "Sizin derdiniz benim derdim." diyen Avcı, Covid-19 tedbirleri hakkında da vatandaşları bilgilendirdi. Maske, mesafe ve tedbir... Bu zor dönemleri birlikte atlatacağımızı dile getiren Avcı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini anlattı. Bu ziyaretlerden memnun olan vatandaşlar, Hasan Avcı’ya şükranlarını sundu.

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