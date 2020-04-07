YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Başkan Hasan Kılca: “Korona ağaç sevgimizi engelleyemez”

Başkan Hasan Kılca: “Korona ağaç sevgimizi engelleyemez”

KONYA HABERLERİ  | 07.04.2020 12:35 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, fidan dikim çalışmalarının sürdüğünü belirterek, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ağaca olan sevgilerine engel olamayacağını söyledi.‘Daha yeşil bir Karatay’ hedefiyle hareket eden ve bu kapsamda bugüne kadar önemli işlere imza atan Karatay Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yürüttüğü yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Hasan Kılca: “Korona ağaç sevgimizi engelleyemez”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, fidan dikim çalışmalarının sürdüğünü belirterek, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ağaca olan sevgilerine engel olamayacağını söyledi.
‘Daha yeşil bir Karatay’ hedefiyle hareket eden ve bu kapsamda bugüne kadar önemli işlere imza atan Karatay Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yürüttüğü yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri Saraçoğlu Mahallesi Kosova Caddesi üzerindeki 30 bin metrekarelik alanda fidan dikimi yaptı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, yeşillendirme çalışmalarını hem yerinde inceledi hem de dikim işini gerçekleştiren ekiple fidan dikti. Söz konusu bölgeye 650 adet yapraklı ve 450 adet de ibreli yani çam fidanının ekimini gerçekleştirdiklerini söyleyen Hasan Kılca, yeşillendirme çalışmalarını çok önemsediklerini belirtti.
Korona virüs salgınının ağaç sevgisine engel olamayacağını ifade eden Başkan Hasan Kılca, “Kadim medeniyetimizde ve inancımızda ağacın yeri apayrıdır. Bu bağlamda da çevre hususunda belki bizim kadar duyarlı bir toplum yoktur diye düşünüyorum. ‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin’ diyen bir Peygamberin ümmetiyiz hamdolsun. Karatay Belediyesi olarak bizler de ekiplerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte Saraçoğlu Mahallemizde fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bu çalışmalarımızla aslında ülkemizin milli ağaçlandırma projesine de destek olmuş oluyoruz. Yani projenin ana temasında olduğu gibi bugün ilçemize ektiğimiz her fidanın yarın bizler ve gelecek nesillerimiz için sağlıklı ve temiz birer nefes olacağının farkındayız. Zor ve hassas bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünya ve ülkemiz yeni tip korona virüs salgını ile kapsamlı bir mücadele içerisinde. Bizler de bu konuda gerekli adımları attık atıyoruz. Ama bu salgın bizim ağaç sevgimize engel olamaz. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı da arttırarak ve çeşitlendirip geliştirerek sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Hasan Kılca: “Korona ağaç sevgimizi engelleyemez”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

İpekyolu Belediyesinden resim ve şiir yarışması

İpekyolu Belediyesinden resim ve şiir yarışması

Konya Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:55
Sabah
06:19
Öğle
12:57
İkindi
16:34
Akşam
19:25
Yatsı
20:44

Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Hülya Eczanesi
Karatay
Merve Şahin Eczanesi
Karatay
Birgül Göçer Eczanesi
Selcuklu
Cansu Eczanesi
Selcuklu
Kurtar Eczanesi
Selcuklu
Lotus Eczanesi
Selcuklu
Oğlakcı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.