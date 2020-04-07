Başkan Hasan Kılca: “Korona ağaç sevgimizi engelleyemez”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, fidan dikim çalışmalarının sürdüğünü belirterek, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ağaca olan sevgilerine engel olamayacağını söyledi.

‘Daha yeşil bir Karatay’ hedefiyle hareket eden ve bu kapsamda bugüne kadar önemli işlere imza atan Karatay Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yürüttüğü yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri Saraçoğlu Mahallesi Kosova Caddesi üzerindeki 30 bin metrekarelik alanda fidan dikimi yaptı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, yeşillendirme çalışmalarını hem yerinde inceledi hem de dikim işini gerçekleştiren ekiple fidan dikti. Söz konusu bölgeye 650 adet yapraklı ve 450 adet de ibreli yani çam fidanının ekimini gerçekleştirdiklerini söyleyen Hasan Kılca, yeşillendirme çalışmalarını çok önemsediklerini belirtti.

Korona virüs salgınının ağaç sevgisine engel olamayacağını ifade eden Başkan Hasan Kılca, “Kadim medeniyetimizde ve inancımızda ağacın yeri apayrıdır. Bu bağlamda da çevre hususunda belki bizim kadar duyarlı bir toplum yoktur diye düşünüyorum. ‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin’ diyen bir Peygamberin ümmetiyiz hamdolsun. Karatay Belediyesi olarak bizler de ekiplerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte Saraçoğlu Mahallemizde fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bu çalışmalarımızla aslında ülkemizin milli ağaçlandırma projesine de destek olmuş oluyoruz. Yani projenin ana temasında olduğu gibi bugün ilçemize ektiğimiz her fidanın yarın bizler ve gelecek nesillerimiz için sağlıklı ve temiz birer nefes olacağının farkındayız. Zor ve hassas bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünya ve ülkemiz yeni tip korona virüs salgını ile kapsamlı bir mücadele içerisinde. Bizler de bu konuda gerekli adımları attık atıyoruz. Ama bu salgın bizim ağaç sevgimize engel olamaz. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı da arttırarak ve çeşitlendirip geliştirerek sürdüreceğiz” dedi.



